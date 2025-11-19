الأخبار
دراسة: ممارسة الرياضة ابتداءً من هذا العمر تقلل من خطر الإصابة بالخرف

صحة وتغذية
2025-11-19 | 14:15
دراسة: ممارسة الرياضة ابتداءً من هذا العمر تقلل من خطر الإصابة بالخرف

كشفت دراسة حديثة أن ممارسة الرياضة بانتظام ابتداءً من منتصف الأربعينيات تقلل من خطر الإصابة بالخرف.

ونظر الباحثون في بيانات مأخوذة من 4354 بالغًا من نسل المشاركين لمعرفة مستوى النشاط البدني الذي يمارسه الأشخاص في مراحل مختلفة من حياتهم، وما إذا كان يؤثر على خطر الإصابة بالخرف.

وشملت الدراسة 1943 بالغًا في منتصف العمر، بمتوسط عمر حوالي 54 عامًا و885 بالغًا في أواخر العمر، بمتوسط عمر حوالي 71 عامًا، وتم تقسيم المشاركين إلى ثلاث مجموعات.

ودرس الباحثون ما إذا كان الأشخاص المشاركين قد أصيبوا بالمرض بعد فترة متابعة محددة. واختلفت هذه الفترة باختلاف المجموعة، حيث تمت متابعة البالغين في المراحل المبكرة من العمر بعد 37 عامًا، وفئة منتصف العمر بعد 25 عامًا، وفئة أواخر العمر بعد 14 عامًا.

وبالنظر إلى البيانات، خلص العلماء إلى عدم وجود صلة بين نشاط الأشخاص في بداية مرحلة البلوغ وخطر إصابتهم بالخرف لاحقًا. ومع ذلك، ارتبط النشاط البدني في منتصف العمر وأواخره بانخفاض خطر الإصابة بالخرف.

المصدر

