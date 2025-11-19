أبو الحسن لـ "حوار المرحلة": فرص الحرب ترتفع وقد تكون تصاعدية بعد زيارة البابا

وزير الأشغال في مؤتمر "بيروت 1": الهدف بالنسبة لوزارة الأشغال والمرافق العامة هو ادخال ايرادات للدولة بشكل مباشر أو غير مباشر بأكثر من ملياري دولار

وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني من "بيروت 1": هذا البلد غنيّ بموارده لكن هناك سوء إدارة غير طبيعي وهناك أشخاص غير كفوئين يديرون المرافق العامة