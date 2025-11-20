وزير المال ياسين جابر للـLBCI: السكانيرز هي المرحلة الاولى من التغيير في الجمارك وستحقق الامن لكل مستوعب وسيتم الاستعانة ببرنامج ذكاء اصطناعي يحلل المخاطر وذاكرة تحفظ الصور وسيكون هناك امكانية رسال الصور الى الجمارك في بلدان اخرى

التالي

جابر للـ LBCI: هناك أشخاص يتلاعبون بالتصريح عن البضاعة لأن بعض البضائع معفية من الجمارك والان الـ scanners تراقب كل المستوردات فلا مزيد من الاستنسابيات والتلاعب