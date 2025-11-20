جابر للـ LBCI: هناك أشخاص يتلاعبون بالتصريح عن البضاعة لأن بعض البضائع معفية من الجمارك والان الـ scanners تراقب كل المستوردات فلا مزيد من الاستنسابيات والتلاعب

جابر للـLBCI: الشركة التي استوردت الـScanners من مصلحتها تشغيلها بأسرع وقت ممكن للحصول على مداخيل وهنا أهمية الشراكة بين القطاع الخاص والعام

وزير المال ياسين جابر للـLBCI: السكانيرز هي المرحلة الاولى من التغيير في الجمارك وستحقق الامن لكل مستوعب وسيتم الاستعانة ببرنامج ذكاء اصطناعي يحلل المخاطر وذاكرة تحفظ الصور وسيكون هناك امكانية رسال الصور الى الجمارك في بلدان اخرى