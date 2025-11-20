جابر للـLBCI: الشركة التي استوردت الـScanners من مصلحتها تشغيلها بأسرع وقت ممكن للحصول على مداخيل وهنا أهمية الشراكة بين القطاع الخاص والعام

جابر للـLBCI: سيكون هناك نظام معلوماتية جديد في مرحلة ثانية وفي المرحلة الثالثة سنستعين بالذكاء الاصطناعي للحد من الاستيراد العشوائي

جابر للـ LBCI: هناك أشخاص يتلاعبون بالتصريح عن البضاعة لأن بعض البضائع معفية من الجمارك والان الـ scanners تراقب كل المستوردات فلا مزيد من الاستنسابيات والتلاعب