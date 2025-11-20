الأخبار
وفد من "الوطني الحر" التقى ابي المنى: التقاء بالنظرة حول امور عدة مطروحة

2025-11-20 | 07:48
وفد من "الوطني الحر" التقى ابي المنى: التقاء بالنظرة حول امور عدة مطروحة
2min
وفد من "الوطني الحر" التقى ابي المنى: التقاء بالنظرة حول امور عدة مطروحة

التقى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي ابي المنى في دار الطائفة – فردان اليوم وفدا من "التيار الوطني الحر" برئاسة النائب سيزار ابي خليل، ضم اليه مسؤولون في التيار في منطقة الجبل.

ونقل الوفد لسماحته تحيات وتقدير رئيس التيار النائب جبران باسيل، وتنويهه بالتعاون الحاصل لتطوير الخطوات والمبادرات الآيلة لتعزيز العيش المشترك وتثبيت المصالحة الوطنية التي جرت عام 2001، ومنها توقيع الاتفاقية اخيرا بين مشيخة العقل والرهبانية اللبنانية المارونية.

وبعد اللقاء، قال ابي خليل: "تشرفنا اليوم كوفد من التيار بزيارة سماحة شيخ العقل، لشكره على مشاركة من قام بتمثيله بمناسبة ذكرى "13 تشرين الاول 1990"، وكان اللقاء فرصة للحديث بخصوص الشؤون الحاصلة على مستوى البلد ومنطقتنا الجبل". 

ولفت الى أنه "كان هناك التقاء بالنظرة حول امور عدة مطروحة وتحصل راهنا، وايضا بخصوص المشاريع المشتركة في الجبل على مستوى الاوقاف الدرزية والمسيحية، بين مشيخة العقل والرهبانية اللبنانية المارونية خاصة في منطقة الشحار الغربي، والذي تكمن اهميتها انها مرشحة للتنامي، لما فيه تعزيز العيش المشترك والمصالحة الوطنية في الجبل".
 
 
 
