الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

المديرة التنفيذية لجمعية "LADE" ديانا البابا للـLBCI: الدستور أعطى حقّ المساواة وان حصر صوت المغترب بستّة مقاعد يخلق نوعين من المواطنين وهذا يشكّل عدم مساواة بين اللبناني المقيم وغير المقيم وقد سبق أن اعترضنا على هذه النقطة

آخر الأخبار
2025-11-21 | 03:46
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
المديرة التنفيذية لجمعية &quot;LADE&quot; ديانا البابا للـLBCI: الدستور أعطى حقّ المساواة وان حصر صوت المغترب بستّة مقاعد يخلق نوعين من المواطنين وهذا يشكّل عدم مساواة بين اللبناني المقيم وغير المقيم وقد سبق أن اعترضنا على هذه النقطة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
المديرة التنفيذية لجمعية "LADE" ديانا البابا للـLBCI: الدستور أعطى حقّ المساواة وان حصر صوت المغترب بستّة مقاعد يخلق نوعين من المواطنين وهذا يشكّل عدم مساواة بين اللبناني المقيم وغير المقيم وقد سبق أن اعترضنا على هذه النقطة

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

التنفيذية

لجمعية

"LADE"

ديانا

البابا

للـLBCI:

الدستور

المساواة

المغترب

بستّة

مقاعد

نوعين

المواطنين

يشكّل

مساواة

اللبناني

المقيم

المقيم

اعترضنا

النقطة

LBCI التالي
المديرة التنفيذية لجمعية "LADE" ديانا البابا للـLBCI: حصل تخوّف لدى اللبنانيين المغتربين في مسألة التسجيل للانتخابات بسبب الضبابية لذا من الطبيعي أن نرى أرقامًا متدنيّة وقد بدأت حركة الأحزاب بالظهور مما ساهم في ارتفاع الأرقام في الأسبوع الأخير
وصول رئيس الجمهورية جوزف عون وقائد الجيش رودلف هيكل إلى ثكنة بنوا بركات في صور
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
05:46

سلطات محلية في اليابان تصادق على إعادة تشغيل أكبر محطة نووية في العالم

LBCI
آخر الأخبار
05:41

وكالة ريا عن وزارة الدفاع الروسية: موسكو لم تتلق رسميًا من الولايات المتحدة أي خطة سلام في شأن أوكرانيا

LBCI
آخر الأخبار
05:39

وكالة: تحطم طائرة هندية أثناء عرض في معرض دبي للطيران

LBCI
آخر الأخبار
05:33

الوكالة الوطنية: العثور على مسيرة في بلدة مركبا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
05:46

سلطات محلية في اليابان تصادق على إعادة تشغيل أكبر محطة نووية في العالم

LBCI
آخر الأخبار
05:41

وكالة ريا عن وزارة الدفاع الروسية: موسكو لم تتلق رسميًا من الولايات المتحدة أي خطة سلام في شأن أوكرانيا

LBCI
آخر الأخبار
05:39

وكالة: تحطم طائرة هندية أثناء عرض في معرض دبي للطيران

LBCI
آخر الأخبار
05:33

الوكالة الوطنية: العثور على مسيرة في بلدة مركبا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2025-11-03

أدرعي: قضينا على عنصرين من حزب الله أحدهما قيادي في قوة الرضوان

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-14

اليونيفيل: الوجود الإسرائيلي وأعمال البناء في الأراضي اللبنانية تشكل انتهاكًا لقرار 1701 ولسيادة لبنان

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-24

الرئيس عون استقبل 3 سفراء عُيّنوا في الخارج: للاهتمام بشؤون الجاليات اللبنانية والسهر على تلبية احتياجاتها

LBCI
رياضة
2025-10-29

"ستُسجّل… ستُسجّل"... رونالدو يثير الجدل بعد حديث تحفيزي وفشل ركلة حرة (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
01:08

الحجار من باريس: نعمل بقوة لنوفر لكم ممارسة حقكم الانتخابيّ بكل سلاسة وسهولة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

قبل عشرة أيام من وصول البابا... تحضيرات يعمل عليها لبنان

LBCI
أخبار دولية
13:38

ثورة البيانات في المملكة: مستقبلٌ بدأ الآن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

هذه المؤسسات والقطاعات التي ستقفل تزامناً مع زيارة البابا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

تصاعد إسرائيليّ: سلاح الجو باشر استعداداته والذريعة تعزيز لقدرات الحزب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

بعد التهديد بقصف منازلها... الجيش سيدخل بيوت بيت ليف والاهالي لا يعارضون

LBCI
أخبار دولية
13:30

ستّ عالمات عربيات يثبّتن أنّ الإرادة تصنع إنجازًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

من هو نوح زعيتر؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

نوح في قبضة المخابرات

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
موضة وجمال
20:19

سارة لينا بو جودة ترفع اسم لبنان عالياً في حفل ملكة جمال الكون 2025 (فيديو)

LBCI
اقتصاد
02:18

ارتفاع في أسعار المحروقات...

LBCI
خبر عاجل
08:50

معلومات الـLBCI: نوح زعيتر في قبضة الجيش اللبنانيّ

LBCI
خبر عاجل
09:18

معلومات الـ LBCI: مخابرات الجيش أوقفت نوح زعيتر بكمين بين منطقتي يونين والكنيسة من دون وقوع اي اصابات

LBCI
موضة وجمال
00:00

تتويج ملكة جمال المكسيك بلقب ملكة جمال الكون 2025 (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

من هو نوح زعيتر؟

LBCI
أخبار لبنان
12:07

ساعات قليلة قبل اغلاق باب تسجيل اللبنانيين غير المقيمين للاقتراع في الانتخابات النيابية 2026...

LBCI
اسرار
23:46

أسرار الصحف المحلية ٢١-١١-٢٠٢٥

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More