وصول رئيس الجمهورية جوزف عون وقائد الجيش رودلف هيكل إلى ثكنة بنوا بركات في صور

التالي

المديرة التنفيذية لجمعية "LADE" ديانا البابا للـLBCI: الدستور أعطى حقّ المساواة وان حصر صوت المغترب بستّة مقاعد يخلق نوعين من المواطنين وهذا يشكّل عدم مساواة بين اللبناني المقيم وغير المقيم وقد سبق أن اعترضنا على هذه النقطة