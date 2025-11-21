الأخبار
وزارة الصحة: ٣٣١ شهيدًا و٩٤٥ جريحًا في الاستهدافات الإسرائيلية داخل لبنان منذ وقف اطلاق النار
2025-11-21
وزارة الصحة: ٣٣١ شهيدًا و٩٤٥ جريحًا في الاستهدافات الإسرائيلية داخل لبنان منذ وقف اطلاق النار
الصحة:
شهيدًا
جريحًا
الاستهدافات
الإسرائيلية
لبنان
اطلاق
النار
سلاح الجو الهنديّ: مقتل طيار في تحطم طائرة مقاتلة في معرض دبي للطيران
سلطات محلية في اليابان تصادق على إعادة تشغيل أكبر محطة نووية في العالم
السابق
08:01
الجيش الإسرائيلي: قواتنا تعمل منذ أسابيع على تدمير الأنفاق المتبقية في رفح والقضاء على المسلحين داخلها
08:01
الجيش الإسرائيلي: قواتنا تعمل منذ أسابيع على تدمير الأنفاق المتبقية في رفح والقضاء على المسلحين داخلها
07:58
زيلنسكي: نعمل على الوثيقة التي أعدها الجانب الأمريكي ويجب أن تكون خطة تضمن سلاما حقيقيا يضمن الكرامة
07:58
زيلنسكي: نعمل على الوثيقة التي أعدها الجانب الأمريكي ويجب أن تكون خطة تضمن سلاما حقيقيا يضمن الكرامة
07:50
المكتب الاعلامي لوزارة الأشغال رداً على تصريحات عطية: النقد مرحب به شرط الدقة
07:50
المكتب الاعلامي لوزارة الأشغال رداً على تصريحات عطية: النقد مرحب به شرط الدقة
07:39
برلين وباريس ولندن وكييف ترحب بـ"الجهود الأميركية" بشأن أوكرانيا
07:39
برلين وباريس ولندن وكييف ترحب بـ"الجهود الأميركية" بشأن أوكرانيا
08:01
الجيش الإسرائيلي: قواتنا تعمل منذ أسابيع على تدمير الأنفاق المتبقية في رفح والقضاء على المسلحين داخلها
08:01
الجيش الإسرائيلي: قواتنا تعمل منذ أسابيع على تدمير الأنفاق المتبقية في رفح والقضاء على المسلحين داخلها
07:58
زيلنسكي: نعمل على الوثيقة التي أعدها الجانب الأمريكي ويجب أن تكون خطة تضمن سلاما حقيقيا يضمن الكرامة
07:58
زيلنسكي: نعمل على الوثيقة التي أعدها الجانب الأمريكي ويجب أن تكون خطة تضمن سلاما حقيقيا يضمن الكرامة
07:39
برلين وباريس ولندن وكييف ترحب بـ"الجهود الأميركية" بشأن أوكرانيا
07:39
برلين وباريس ولندن وكييف ترحب بـ"الجهود الأميركية" بشأن أوكرانيا
07:16
تسجيل اللبنانيين في الخارج للانتخابات… مؤشرات أوّلية
07:16
تسجيل اللبنانيين في الخارج للانتخابات… مؤشرات أوّلية
2025-11-16
امرأة حامل تفقد حياتها بطريقة صادمة: خرجت للتنزه مع عائلتها ثم حلّت الكارثة!
2025-11-16
امرأة حامل تفقد حياتها بطريقة صادمة: خرجت للتنزه مع عائلتها ثم حلّت الكارثة!
12:07
ساعات قليلة قبل اغلاق باب تسجيل اللبنانيين غير المقيمين للاقتراع في الانتخابات النيابية 2026...
12:07
ساعات قليلة قبل اغلاق باب تسجيل اللبنانيين غير المقيمين للاقتراع في الانتخابات النيابية 2026...
2025-11-05
اختتام المحاضرات التثقيفية حول آلية صرف المنحة اليابانية ضمن برنامج SIP
2025-11-05
اختتام المحاضرات التثقيفية حول آلية صرف المنحة اليابانية ضمن برنامج SIP
2025-10-01
توقيف شخصين يروّجان المواد المخدّرة في مناطق عدة من الشّمال...
2025-10-01
توقيف شخصين يروّجان المواد المخدّرة في مناطق عدة من الشّمال...
07:16
تسجيل اللبنانيين في الخارج للانتخابات… مؤشرات أوّلية
07:16
تسجيل اللبنانيين في الخارج للانتخابات… مؤشرات أوّلية
06:51
جولة ميدانية للصحافيين للاطلاع على الأعمال المنجزة الطرقات تحضيرًا لزيارة البابا
06:51
جولة ميدانية للصحافيين للاطلاع على الأعمال المنجزة الطرقات تحضيرًا لزيارة البابا
06:48
بساط: ما يحصل يهيئ طرابلس لتكون قلب الاقتصاد لكل الشمال
06:48
بساط: ما يحصل يهيئ طرابلس لتكون قلب الاقتصاد لكل الشمال
04:03
سلام من مؤتمر "المواطنة المسؤولة": لم يعد لدينا ترف إضاعة الوقت والفرص وقد أضعنا منها الكثير
04:03
سلام من مؤتمر "المواطنة المسؤولة": لم يعد لدينا ترف إضاعة الوقت والفرص وقد أضعنا منها الكثير
01:08
الحجار من باريس: نعمل بقوة لنوفر لكم ممارسة حقكم الانتخابيّ بكل سلاسة وسهولة
01:08
الحجار من باريس: نعمل بقوة لنوفر لكم ممارسة حقكم الانتخابيّ بكل سلاسة وسهولة
13:38
قبل عشرة أيام من وصول البابا... تحضيرات يعمل عليها لبنان
13:38
قبل عشرة أيام من وصول البابا... تحضيرات يعمل عليها لبنان
13:38
ثورة البيانات في المملكة: مستقبلٌ بدأ الآن
13:38
ثورة البيانات في المملكة: مستقبلٌ بدأ الآن
13:37
هذه المؤسسات والقطاعات التي ستقفل تزامناً مع زيارة البابا
13:37
هذه المؤسسات والقطاعات التي ستقفل تزامناً مع زيارة البابا
13:31
تصاعد إسرائيليّ: سلاح الجو باشر استعداداته والذريعة تعزيز لقدرات الحزب
13:31
تصاعد إسرائيليّ: سلاح الجو باشر استعداداته والذريعة تعزيز لقدرات الحزب
20:19
سارة لينا بو جودة ترفع اسم لبنان عالياً في حفل ملكة جمال الكون 2025 (فيديو)
20:19
سارة لينا بو جودة ترفع اسم لبنان عالياً في حفل ملكة جمال الك
02:18
ارتفاع في أسعار المحروقات...
02:18
ارتفاع في أسعار المحروقات...
08:50
معلومات الـLBCI: نوح زعيتر في قبضة الجيش اللبنانيّ
08:50
معلومات الـLBCI: نوح زعيتر في قبضة الجيش اللبنانيّ
09:18
معلومات الـ LBCI: مخابرات الجيش أوقفت نوح زعيتر بكمين بين منطقتي يونين والكنيسة من دون وقوع اي اصابات
09:18
معلومات الـ LBCI: مخابرات الجيش أوقفت نوح زعيتر بكمين بين منطقتي يونين والكنيسة من دون وقوع اي اصابات
00:00
تتويج ملكة جمال المكسيك بلقب ملكة جمال الكون 2025 (فيديو)
00:00
تتويج ملكة جمال المكسيك بلقب ملكة جمال الكون 2025 (فيديو)
13:27
من هو نوح زعيتر؟
13:27
من هو نوح زعيتر؟
12:07
ساعات قليلة قبل اغلاق باب تسجيل اللبنانيين غير المقيمين للاقتراع في الانتخابات النيابية 2026...
12:07
ساعات قليلة قبل اغلاق باب تسجيل اللبنانيين غير المقيمين للاقتراع في الانتخابات النيابية 2026...
23:46
أسرار الصحف المحلية ٢١-١١-٢٠٢٥
23:46
أسرار الصحف المحلية ٢١-١١-٢٠٢٥
