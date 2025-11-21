عون: المسألة لا تعني فقط حصر السلاح وقرار السلم والحرب وهذا ضروري جدًا وحتمي بل المطلوب أكثر وهو حصر ولاء اللبناني بوطنه وحصر إنتمائه الدستوري والقانوني إلى دولته لنعيد بعدها ثقافة الدولة نهج حياة وسلوك في كل تفصيل من حياتنا وعلى كل شبر من أرضنا

