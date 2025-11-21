عون في عيد الاستقلال: استقلالنا حقيقة حيّة لأن رجالاً ونساءً من هذا الوطن بذلوا دماءهم من أجله فسقطوا شهداء على طريق طويل وليس 22 تشرين الثاني إلا يوماً واحداً فقط في رزنامة تضحياته ويؤسفني أننا ننساهم أحياناً

