الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لـ CNBC عربية: الوضع في لبنان "هش للغاية" والأيام المقبلة "حاسمة"

آخر الأخبار
2025-11-22 | 17:04
مشاهدات عالية
شارك
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لـ CNBC عربية: الوضع في لبنان &quot;هش للغاية&quot; والأيام المقبلة &quot;حاسمة&quot;
0min
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لـ CNBC عربية: الوضع في لبنان "هش للغاية" والأيام المقبلة "حاسمة"

 
 
آخر الأخبار

LBCI
آخر الأخبار
02:01

احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و١٢ جريحا في ١٠ حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية

LBCI
أخبار دولية
01:48

رئيس الوزراء الكندي والمستشار الألماني أكدا دعمهما لخطة السلام الشاملة لإنهاء الحرب في غزة

LBCI
رياضة
01:13

جونية تستضيف سباق SPINNEYS WOMEN’S RACE... وهذا ما قاله النائب نعمة افرام للـLBCI

LBCI
آخر الأخبار
00:58

الحكومة الكندية: رئيس الوزراء والمستشار الألماني بحثا الوضع بالشرق الأوسط وأشارا الى دعمهما خطة السلام الشاملة لإنهاء الحرب في غزة

اخترنا لكم
LBCI
آخر الأخبار
02:01

احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و١٢ جريحا في ١٠ حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية

LBCI
آخر الأخبار
00:58

الحكومة الكندية: رئيس الوزراء والمستشار الألماني بحثا الوضع بالشرق الأوسط وأشارا الى دعمهما خطة السلام الشاملة لإنهاء الحرب في غزة

LBCI
آخر الأخبار
00:38

ماكس فرستابن يفوز بسباق جائزة لاس فيغاس الكبرى لفورمولا 1

LBCI
منوعات
15:30

حطّم زجاجها الأمامي... بالون "ضال" يُجبر طائرة على الهبوط اضطرارياً بعد إقلاعها!

زوارنا يقرأون الآن
LBCI
فنّ
2025-11-20

"فكّه يبدو متناسقًا من جديد"... ظهور زاك إيفرون يشعل الإنترنت والجمهور مبهور بملامحه "الطبيعية" (صور)

LBCI
أخبار دولية
2025-10-04

ترامب: على حماس التحرك بسرعة وإلا "لا يمكن توقع ما سيحدث"

LBCI
منوعات
2025-11-20

الرئيس التنفيذي الذي أثار الجدل في "قبلة حفل كولدبلاي" يبيع منزله الزوجي بسعر خيالي!

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-12

وزيرة التربية تصدر مذكرة بإقفال المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية والخاصة لمناسبة عيد الاستقلال

بالفيديو
LBCI
رياضة
01:13

جونية تستضيف سباق SPINNEYS WOMEN’S RACE... وهذا ما قاله النائب نعمة افرام للـLBCI

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:11

عاصمة ايران قد لا تكون طهران في المستقبل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:08

هذا ما لا تعرفونه عن البابا الذي سيزورنا!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

الأطفال يرسمون ويكتبون عن لبنان الذي يحلمون به

LBCI
أخبار لبنان
13:47

هل سنرى الرئيس عون قريبا في واشنطن؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

من الجنوب المحتل الرئيس يطلق مبادرة الاستقلال وعلى حالة النكران حزب الله يعلّق

LBCI
أخبار لبنان
13:32

معرض عالمي للطوابع في بيروت

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:31

مقدمة النشرة المسائية 22-11-2025

LBCI
أخبار لبنان
13:26

نشاطات بيروت ماراتون قبل سباق السيدات

الأكثر قراءة
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
02:18

ارتفاع درجات الحرارة... أمّا المنخفض الجويّ فمطلع الشهر المقبل

LBCI
أخبار لبنان
12:35

سباق Spinneys Women’s Race في جونية… مسار ممتد من حارة صخر وصولاً إلى ملعب فؤاد شهاب

LBCI
موضة وجمال
12:10

بعد الجدل الذي أُثير حول فوزها باللقب... هكذا ردّت ملكة جمال الكون 2025 فاطمة بوش!

LBCI
أخبار لبنان
13:25

وليد البعريني يضرب من جديد

LBCI
أخبار لبنان
22:51

بالصورة: إضاءة برج خليفة بألوان علم لبنان... مرقص: لفتة كريمة تجسد عمق الروابط التي تجمع بلدينا

LBCI
أخبار لبنان
15:10

تدابير سير غدًا بمناسبة إقامة ماراتون “سباق السيّدات” في جونيه

LBCI
خبر عاجل
07:33

غارات إسرائيلية استهدفت جرود شمسطار في البقاع

LBCI
أخبار دولية
00:15

"رجل يقتل امرأة كل يومين ونصف"... مسيرات في فرنسا للمطالبة بمكافحة العنف ضد النساء

