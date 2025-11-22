الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
16
o
الجنوب
24
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
البقاع
16
o
الجنوب
24
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لـ CNBC عربية: الوضع في لبنان "هش للغاية" والأيام المقبلة "حاسمة"
آخر الأخبار
2025-11-22 | 17:04
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لـ CNBC عربية: الوضع في لبنان "هش للغاية" والأيام المقبلة "حاسمة"
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الفرنسي
إيمانويل
ماكرون
عربية:
الوضع
لبنان
"هش
للغاية"
والأيام
المقبلة
"حاسمة"
التالي
أن بي ايه: رابتورز أول المتأهلين إلى الأدوار الإقصائية
إعلان قِمة مجموعة العشرين: سنعمل لسلام عادل وشامل ودائم في السودان والأراضي الفلسطينية المحتلة وجمهورية الكونجو الديمقراطية وأوكرانيا
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
02:01
احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و١٢ جريحا في ١٠ حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
آخر الأخبار
02:01
احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و١٢ جريحا في ١٠ حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
0
أخبار دولية
01:48
رئيس الوزراء الكندي والمستشار الألماني أكدا دعمهما لخطة السلام الشاملة لإنهاء الحرب في غزة
أخبار دولية
01:48
رئيس الوزراء الكندي والمستشار الألماني أكدا دعمهما لخطة السلام الشاملة لإنهاء الحرب في غزة
0
رياضة
01:13
جونية تستضيف سباق SPINNEYS WOMEN’S RACE... وهذا ما قاله النائب نعمة افرام للـLBCI
رياضة
01:13
جونية تستضيف سباق SPINNEYS WOMEN’S RACE... وهذا ما قاله النائب نعمة افرام للـLBCI
0
آخر الأخبار
00:58
الحكومة الكندية: رئيس الوزراء والمستشار الألماني بحثا الوضع بالشرق الأوسط وأشارا الى دعمهما خطة السلام الشاملة لإنهاء الحرب في غزة
آخر الأخبار
00:58
الحكومة الكندية: رئيس الوزراء والمستشار الألماني بحثا الوضع بالشرق الأوسط وأشارا الى دعمهما خطة السلام الشاملة لإنهاء الحرب في غزة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
02:01
احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و١٢ جريحا في ١٠ حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
آخر الأخبار
02:01
احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و١٢ جريحا في ١٠ حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
0
آخر الأخبار
00:58
الحكومة الكندية: رئيس الوزراء والمستشار الألماني بحثا الوضع بالشرق الأوسط وأشارا الى دعمهما خطة السلام الشاملة لإنهاء الحرب في غزة
آخر الأخبار
00:58
الحكومة الكندية: رئيس الوزراء والمستشار الألماني بحثا الوضع بالشرق الأوسط وأشارا الى دعمهما خطة السلام الشاملة لإنهاء الحرب في غزة
0
آخر الأخبار
00:38
ماكس فرستابن يفوز بسباق جائزة لاس فيغاس الكبرى لفورمولا 1
آخر الأخبار
00:38
ماكس فرستابن يفوز بسباق جائزة لاس فيغاس الكبرى لفورمولا 1
0
منوعات
15:30
حطّم زجاجها الأمامي... بالون "ضال" يُجبر طائرة على الهبوط اضطرارياً بعد إقلاعها!
منوعات
15:30
حطّم زجاجها الأمامي... بالون "ضال" يُجبر طائرة على الهبوط اضطرارياً بعد إقلاعها!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2025-11-20
"فكّه يبدو متناسقًا من جديد"... ظهور زاك إيفرون يشعل الإنترنت والجمهور مبهور بملامحه "الطبيعية" (صور)
فنّ
2025-11-20
"فكّه يبدو متناسقًا من جديد"... ظهور زاك إيفرون يشعل الإنترنت والجمهور مبهور بملامحه "الطبيعية" (صور)
0
أخبار دولية
2025-10-04
ترامب: على حماس التحرك بسرعة وإلا "لا يمكن توقع ما سيحدث"
أخبار دولية
2025-10-04
ترامب: على حماس التحرك بسرعة وإلا "لا يمكن توقع ما سيحدث"
0
منوعات
2025-11-20
الرئيس التنفيذي الذي أثار الجدل في "قبلة حفل كولدبلاي" يبيع منزله الزوجي بسعر خيالي!
منوعات
2025-11-20
الرئيس التنفيذي الذي أثار الجدل في "قبلة حفل كولدبلاي" يبيع منزله الزوجي بسعر خيالي!
0
أخبار لبنان
2025-11-12
وزيرة التربية تصدر مذكرة بإقفال المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية والخاصة لمناسبة عيد الاستقلال
أخبار لبنان
2025-11-12
وزيرة التربية تصدر مذكرة بإقفال المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية والخاصة لمناسبة عيد الاستقلال
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
01:13
جونية تستضيف سباق SPINNEYS WOMEN’S RACE... وهذا ما قاله النائب نعمة افرام للـLBCI
رياضة
01:13
جونية تستضيف سباق SPINNEYS WOMEN’S RACE... وهذا ما قاله النائب نعمة افرام للـLBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
14:11
عاصمة ايران قد لا تكون طهران في المستقبل
تقارير نشرة الاخبار
14:11
عاصمة ايران قد لا تكون طهران في المستقبل
0
تقارير نشرة الاخبار
14:08
هذا ما لا تعرفونه عن البابا الذي سيزورنا!
تقارير نشرة الاخبار
14:08
هذا ما لا تعرفونه عن البابا الذي سيزورنا!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
الأطفال يرسمون ويكتبون عن لبنان الذي يحلمون به
تقارير نشرة الاخبار
13:58
الأطفال يرسمون ويكتبون عن لبنان الذي يحلمون به
0
أخبار لبنان
13:47
هل سنرى الرئيس عون قريبا في واشنطن؟
أخبار لبنان
13:47
هل سنرى الرئيس عون قريبا في واشنطن؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
من الجنوب المحتل الرئيس يطلق مبادرة الاستقلال وعلى حالة النكران حزب الله يعلّق
تقارير نشرة الاخبار
13:44
من الجنوب المحتل الرئيس يطلق مبادرة الاستقلال وعلى حالة النكران حزب الله يعلّق
0
أخبار لبنان
13:32
معرض عالمي للطوابع في بيروت
أخبار لبنان
13:32
معرض عالمي للطوابع في بيروت
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:31
مقدمة النشرة المسائية 22-11-2025
مقدمة نشرة الاخبار
13:31
مقدمة النشرة المسائية 22-11-2025
0
أخبار لبنان
13:26
نشاطات بيروت ماراتون قبل سباق السيدات
أخبار لبنان
13:26
نشاطات بيروت ماراتون قبل سباق السيدات
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
02:18
ارتفاع درجات الحرارة... أمّا المنخفض الجويّ فمطلع الشهر المقبل
حال الطقس
02:18
ارتفاع درجات الحرارة... أمّا المنخفض الجويّ فمطلع الشهر المقبل
2
أخبار لبنان
12:35
سباق Spinneys Women’s Race في جونية… مسار ممتد من حارة صخر وصولاً إلى ملعب فؤاد شهاب
أخبار لبنان
12:35
سباق Spinneys Women’s Race في جونية… مسار ممتد من حارة صخر وصولاً إلى ملعب فؤاد شهاب
3
موضة وجمال
12:10
بعد الجدل الذي أُثير حول فوزها باللقب... هكذا ردّت ملكة جمال الكون 2025 فاطمة بوش!
موضة وجمال
12:10
بعد الجدل الذي أُثير حول فوزها باللقب... هكذا ردّت ملكة جمال الكون 2025 فاطمة بوش!
4
أخبار لبنان
13:25
وليد البعريني يضرب من جديد
أخبار لبنان
13:25
وليد البعريني يضرب من جديد
5
أخبار لبنان
22:51
بالصورة: إضاءة برج خليفة بألوان علم لبنان... مرقص: لفتة كريمة تجسد عمق الروابط التي تجمع بلدينا
أخبار لبنان
22:51
بالصورة: إضاءة برج خليفة بألوان علم لبنان... مرقص: لفتة كريمة تجسد عمق الروابط التي تجمع بلدينا
6
أخبار لبنان
15:10
تدابير سير غدًا بمناسبة إقامة ماراتون “سباق السيّدات” في جونيه
أخبار لبنان
15:10
تدابير سير غدًا بمناسبة إقامة ماراتون “سباق السيّدات” في جونيه
7
خبر عاجل
07:33
غارات إسرائيلية استهدفت جرود شمسطار في البقاع
خبر عاجل
07:33
غارات إسرائيلية استهدفت جرود شمسطار في البقاع
8
أخبار دولية
00:15
"رجل يقتل امرأة كل يومين ونصف"... مسيرات في فرنسا للمطالبة بمكافحة العنف ضد النساء
أخبار دولية
00:15
"رجل يقتل امرأة كل يومين ونصف"... مسيرات في فرنسا للمطالبة بمكافحة العنف ضد النساء
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More