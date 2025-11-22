حطّم زجاجها الأمامي... بالون "ضال" يُجبر طائرة على الهبوط اضطرارياً بعد إقلاعها!

اصطدم بالون للطقس، غير مرخص، بطائرة تابعة لشركة يونايتد إيرلاينز الشهر الماضي، ما أدى إلى تحطيم الزجاج الأمامي وتناثره على قمرة القيادة أثناء تحليق الطائرة فوق ولاية يوتا على ارتفاع 36 ألف قدم.

وأعلن المجلس الوطني لسلامة النقل يوم الجمعة الماضي أن القبطان المصاب، الذي عانى من جروح متعددة جراء الزجاج المتطاير، اضطر إلى الهبوط اضطراريًا في مدينة سولت ليك سيتي عندما اصطدم البالون الضال التابع لشركة ويندبورن سيستمز فجأةً بالطائرة.

ومن جهتها، قالت الشركة إنها فقدت الاتصال بالبالون الجوي عالي الارتفاع المملوء بالغاز والذي كان في المنطقة قبل اصطدامه بالطائرة.

وبحسب الشركة، فإن البالونات مصممة لتقليل الأضرار في حال اصطدامها بطائرة أو اصطدامها بالأرض، مؤكدةً أنها لا تحتوي على أجزاء معدنية كبيرة أو هيكلية عالية الصلابة.

