الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
تانغو
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

حطّم زجاجها الأمامي... بالون "ضال" يُجبر طائرة على الهبوط اضطرارياً بعد إقلاعها!

منوعات
2025-11-22 | 15:30
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
حطّم زجاجها الأمامي... بالون &quot;ضال&quot; يُجبر طائرة على الهبوط اضطرارياً بعد إقلاعها!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
حطّم زجاجها الأمامي... بالون "ضال" يُجبر طائرة على الهبوط اضطرارياً بعد إقلاعها!

اصطدم بالون للطقس، غير مرخص، بطائرة تابعة لشركة يونايتد إيرلاينز الشهر الماضي، ما أدى إلى تحطيم الزجاج الأمامي وتناثره على قمرة القيادة أثناء تحليق الطائرة فوق ولاية يوتا على ارتفاع 36 ألف قدم.

وأعلن المجلس الوطني لسلامة النقل يوم الجمعة الماضي أن القبطان المصاب، الذي عانى من جروح متعددة جراء الزجاج المتطاير، اضطر إلى الهبوط اضطراريًا في مدينة سولت ليك سيتي عندما اصطدم البالون الضال التابع لشركة ويندبورن سيستمز فجأةً بالطائرة.

ومن جهتها، قالت الشركة إنها فقدت الاتصال بالبالون الجوي عالي الارتفاع المملوء بالغاز والذي كان في المنطقة قبل اصطدامه بالطائرة.

وبحسب الشركة، فإن البالونات مصممة لتقليل الأضرار في حال اصطدامها بطائرة أو اصطدامها بالأرض، مؤكدةً أنها لا تحتوي على أجزاء معدنية كبيرة أو هيكلية عالية الصلابة.

المصدر

 

آخر الأخبار

منوعات

زجاجها

الأمامي...

بالون

"ضال"

يُجبر

طائرة

الهبوط

اضطرارياً

إقلاعها!

LBCI التالي
بعد تصدرها عناوين الصحف... كيت ميدلتون تكشف سبب تغيّر لون شعرها
اكتشاف تمدّد دماغي خطير لدى كيم كارداشيان يهدد حياتها… وهذا ما أكّده لها الأطباء
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-10-15

البنتاغون: طائرة وزير الحرب هيغسيث هبطت اضطراريا في بريطانيا بسبب صدع في زجاجها الأمامي وكل من على متنها بخير

LBCI
منوعات
2025-10-22

ظنّ أن أحدهم يحاول اقتحام قمرة القيادة... خطأ صغير من طيّار يتسبب بهبوط اضطراري لطائرة بعد إقلاعها!

LBCI
منوعات
2025-10-29

"إما أن تغادرا أو تخاطرا بحياتكما"… ثنائي يُجبر على ترك طائرة بسبب المكسرات

LBCI
منوعات
2025-10-10

بعد نفاد الوقود... هبوط اضطراري لطائرة وهذا ما حصل!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
14:00

ابن الـ8 سنوات يلقى حتفه بطريقة مروّعة على يد زوج والدته: صوّب المسدس نحوه ثم حلّت الكارثة!

LBCI
منوعات
12:00

ميشيل أوباما تفجّر مفاجأة صادمة عن ولايتها كسيدة أولى: "شعرت بالضيق"

LBCI
منوعات
04:42

بعد تصدرها عناوين الصحف... كيت ميدلتون تكشف سبب تغيّر لون شعرها

LBCI
منوعات
2025-11-21

اكتشاف تمدّد دماغي خطير لدى كيم كارداشيان يهدد حياتها… وهذا ما أكّده لها الأطباء

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
13:35

الجيش الإسرائيلي: قضينا اليوم على ناشطين اثنين من حزب الله في ميفدون وحولا

LBCI
منوعات
12:00

ميشيل أوباما تفجّر مفاجأة صادمة عن ولايتها كسيدة أولى: "شعرت بالضيق"

LBCI
موضة وجمال
12:10

بعد الجدل الذي أُثير حول فوزها باللقب... هكذا ردّت ملكة جمال الكون 2025 فاطمة بوش!

LBCI
أخبار لبنان
13:17

إخبار للقضاء من كهرباء لبنان على خلفية صيانة معملين

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:11

عاصمة ايران قد لا تكون طهران في المستقبل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:08

هذا ما لا تعرفونه عن البابا الذي سيزورنا!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

الأطفال يرسمون ويكتبون عن لبنان الذي يحلمون به

LBCI
أخبار لبنان
13:47

هل سنرى الرئيس عون قريبا في واشنطن؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

من الجنوب المحتل الرئيس يطلق مبادرة الاستقلال وعلى حالة النكران حزب الله يعلّق

LBCI
أخبار لبنان
13:32

معرض عالمي للطوابع في بيروت

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:31

مقدمة النشرة المسائية 22-11-2025

LBCI
أخبار لبنان
13:26

نشاطات بيروت ماراتون قبل سباق السيدات

LBCI
أخبار لبنان
13:25

وليد البعريني يضرب من جديد

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
12:35

سباق Spinneys Women’s Race في جونية… مسار ممتد من حارة صخر وصولاً إلى ملعب فؤاد شهاب

LBCI
حال الطقس
02:18

ارتفاع درجات الحرارة... أمّا المنخفض الجويّ فمطلع الشهر المقبل

LBCI
موضة وجمال
12:10

بعد الجدل الذي أُثير حول فوزها باللقب... هكذا ردّت ملكة جمال الكون 2025 فاطمة بوش!

LBCI
اسرار
23:43

أسرار الصحف المحلية ٢٢-١١-٢٠٢٥

LBCI
خبر عاجل
07:33

غارات إسرائيلية استهدفت جرود شمسطار في البقاع

LBCI
أخبار لبنان
13:25

وليد البعريني يضرب من جديد

LBCI
أخبار لبنان
15:10

تدابير سير غدًا بمناسبة إقامة ماراتون “سباق السيّدات” في جونيه

LBCI
خبر عاجل
01:18

شهيد في غارة من مسيرة اسرائيلية استهدفت سيارة على طريق زوطر الشرقية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More