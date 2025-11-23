مصادر لبنانية للـLBCI: استهداف شخصية من حزب الله في الضاحية الجنوبية وسقوط عدد من الشهداء والجرحى من دون تأكيد هوية الشخصية حتى الآن

