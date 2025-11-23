امال شحادة للـ LBCI: هذا الاستهداف مقرر من ايام عدة واسرائيل كانت في ذروة استعدادها لاغتيال طبطبائي وتمكنت من تجنيد عملاء لها تعقبوا تحركاته

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك