طفل من عكار يخطف القلوب برقصته الوطنية في عيد الاستقلال (فيديو)

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لطفل لبناني من محافظة عكار وهو يرقص بحماسة على أنغام الأغاني الوطنية خلال احتفال الاستقلال في مدرسته، في مشهد عفوي خطف الأنظار.

وظهر الطفل وهو يؤدي رقصته بطرافة وخفة دم لافتة، ما دفع رواد الإنترنت إلى تداول المقطع بشكل واسع، مرفقين إياه بتعليقات تشيد بعفويته وروحه المرحة.

الفيديو الذي حقق انتشاراً كبيراً، اعتبره كثيرون جرعة فرح في زمن يحتاج فيه اللبنانيون إلى لحظات كهذه تعيد إليهم روح الاحتفال والابتسامة.