رئيس المجلس الاقتصاديّ والاجتماعيّ والبيئيّ شارل عربيد لـ #عشرين_30 : حصول مؤتمر "بيروت واحد" نجاح بحد ذاته في ظل الظروف التي يمر فيها لبنان وها هو يبدأ الأخير بسكة التعافي والمؤتمر شهد حضورًا وفيرًا من الاغتراب والدول الشقيقة

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك