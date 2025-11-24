جبيلي: هيكل يقوم بواجبه فعلًا وهناك مشهدان على الساحة اللبنانية الإسرائيلية

أوضح مؤسس المركز اللبنانيّ للمعلومات في واشنطن وعضو الهيئة التنفيذية في حزب القوات اللبنانية جوزيف جبيلي أنّ إلغاء زيارة قائد الجيش اللبنانيّ رودولف هيكل إلى واشنطن أتى كردة فعل على اعتماده كلمة "عدو" لإسرائيل.



ولفت لبرنامج عشرين30، إلى وجود أسباب تراكمية أخرى وراء القرار أيضًا.



وشدد جبيلي على أنّ هيكل يقوم بواجبه فعلًا.



وقال إنّ هناك مشهدين، الأول اللبنانيّ الإيجابيّ وما يتكلم عليه قائد الجيش في مقابل التقارير الإسرائيلية السلبية والحزب في المقابل يصعد في الكلام.