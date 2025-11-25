الأخبار
التحكم المروري: يُطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة على كل الطرقات بسبب تساقط الأمطار التي تسبب انزلاقات وصدامات مرورية حرصاً على السلامة العامة
آخر الأخبار
2025-11-24 | 23:40
التحكم المروري: يُطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة على كل الطرقات بسبب تساقط الأمطار التي تسبب انزلاقات وصدامات مرورية حرصاً على السلامة العامة
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
آخر الأخبار
خبر عاجل
05:16
رئيس أركان لواء الحرس الجمهوري عن زيارة البابا لاوون: نطلب من الجمهور الحضور باكرًا لتجنب الازدحام وعدم إحضار أي مواد قابلة للاشتعال والاكتفاء بحمل علم الفاتيكان أو علم لبنان فقط مع منع استخدام الدرون في منطقة تواجد البابا
خبر عاجل
05:16
رئيس أركان لواء الحرس الجمهوري عن زيارة البابا لاوون: نطلب من الجمهور الحضور باكرًا لتجنب الازدحام وعدم إحضار أي مواد قابلة للاشتعال والاكتفاء بحمل علم الفاتيكان أو علم لبنان فقط مع منع استخدام الدرون في منطقة تواجد البابا
0
آخر الأخبار
05:04
اللجنة الرسمية المنظمة لزيارة قداسة البابا: ستُطلق 21 طلقة مدفعية عند وصول البابا إلى لبنان
آخر الأخبار
05:04
اللجنة الرسمية المنظمة لزيارة قداسة البابا: ستُطلق 21 طلقة مدفعية عند وصول البابا إلى لبنان
0
أخبار دولية
04:47
الرئيس الفرنسيّ: خطة ترامب للسلام في أوكرانيا بحاجة إلى تحسينات
أخبار دولية
04:47
الرئيس الفرنسيّ: خطة ترامب للسلام في أوكرانيا بحاجة إلى تحسينات
0
أمن وقضاء
04:45
جابي كهرباء اختلس أموال الجباية وفرّ ومفرزة صيدا القضائية توقفه في حومين الجنوبية
أمن وقضاء
04:45
جابي كهرباء اختلس أموال الجباية وفرّ ومفرزة صيدا القضائية توقفه في حومين الجنوبية
0
آخر الأخبار
05:04
اللجنة الرسمية المنظمة لزيارة قداسة البابا: ستُطلق 21 طلقة مدفعية عند وصول البابا إلى لبنان
آخر الأخبار
05:04
اللجنة الرسمية المنظمة لزيارة قداسة البابا: ستُطلق 21 طلقة مدفعية عند وصول البابا إلى لبنان
0
أخبار دولية
04:47
الرئيس الفرنسيّ: خطة ترامب للسلام في أوكرانيا بحاجة إلى تحسينات
أخبار دولية
04:47
الرئيس الفرنسيّ: خطة ترامب للسلام في أوكرانيا بحاجة إلى تحسينات
0
آخر الأخبار
04:44
المستشار الدبلوماسيّ لرئيس الإمارات: لا يمكن للجماعات المتطرفة العنيفة المرتبطة أو ذات الصلة الواضحة بجماعة الإخوان المسلمين أن تحدد مستقبل السودان
آخر الأخبار
04:44
المستشار الدبلوماسيّ لرئيس الإمارات: لا يمكن للجماعات المتطرفة العنيفة المرتبطة أو ذات الصلة الواضحة بجماعة الإخوان المسلمين أن تحدد مستقبل السودان
0
آخر الأخبار
04:25
وزير الأشغال للـLBCI: مع هطول أكثر من 30 ملم من الأمطار من الطبيعي أن تحدث فياضانات وتم حلّ الأمور ونعمل حاليًا على معالجة فيضان خلدة
آخر الأخبار
04:25
وزير الأشغال للـLBCI: مع هطول أكثر من 30 ملم من الأمطار من الطبيعي أن تحدث فياضانات وتم حلّ الأمور ونعمل حاليًا على معالجة فيضان خلدة
0
أخبار لبنان
03:22
مكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامة يوقف شخصَين ويصادر أسلحة وآلات للنقش والتحوير داخل مشغل في حارة حريك
أخبار لبنان
03:22
مكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامة يوقف شخصَين ويصادر أسلحة وآلات للنقش والتحوير داخل مشغل في حارة حريك
0
أخبار دولية
02:34
إيران تنفذ حكم الإعدام بحق رجل أدين باغتصاب امرأتين
أخبار دولية
02:34
إيران تنفذ حكم الإعدام بحق رجل أدين باغتصاب امرأتين
0
آخر الأخبار
04:25
وزير الأشغال للـLBCI: مع هطول أكثر من 30 ملم من الأمطار من الطبيعي أن تحدث فياضانات وتم حلّ الأمور ونعمل حاليًا على معالجة فيضان خلدة
آخر الأخبار
04:25
وزير الأشغال للـLBCI: مع هطول أكثر من 30 ملم من الأمطار من الطبيعي أن تحدث فياضانات وتم حلّ الأمور ونعمل حاليًا على معالجة فيضان خلدة
0
آخر الأخبار
04:07
سلام من المرفأ: من أركان نهوض البلاد هو تطوير مرفأ بيروت
آخر الأخبار
04:07
سلام من المرفأ: من أركان نهوض البلاد هو تطوير مرفأ بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
تحت عنوان "تخيل بعد"... لجنة Batroun Capital de noel تطلق النشاطات الميلادية
تقارير نشرة الاخبار
13:48
تحت عنوان "تخيل بعد"... لجنة Batroun Capital de noel تطلق النشاطات الميلادية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
رحلة الأرز تبدأ من جديد لبنان يواجه قطر استعداداً للتصفيات العالمية
تقارير نشرة الاخبار
13:45
رحلة الأرز تبدأ من جديد لبنان يواجه قطر استعداداً للتصفيات العالمية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
القائمة الأميركية للتطرفّ... عزم على إدراج لإخوان المسلمين
تقارير نشرة الاخبار
13:42
القائمة الأميركية للتطرفّ... عزم على إدراج لإخوان المسلمين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
"الله غايتنا. الرسول قدوتنا. القرآن دستورنا. الجهاد سبيلنا".. من هم الاخوان المسلمون؟
تقارير نشرة الاخبار
13:40
"الله غايتنا. الرسول قدوتنا. القرآن دستورنا. الجهاد سبيلنا".. من هم الاخوان المسلمون؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
عودة لبنان الى المحافل الدولية بمشاركة السيدة اللبنانية الاولى بقمة وايز في الدوحة
تقارير نشرة الاخبار
13:26
عودة لبنان الى المحافل الدولية بمشاركة السيدة اللبنانية الاولى بقمة وايز في الدوحة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
البابا في لبنان بعد ايام ! وكل المواقع تتجهز لاستقباله
تقارير نشرة الاخبار
13:24
البابا في لبنان بعد ايام ! وكل المواقع تتجهز لاستقباله
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
كسر الاحتكار الإمارات والسعودية تحصلان على أقوى شرائح ذكاء اصطناعي في العالم
تقارير نشرة الاخبار
13:22
كسر الاحتكار الإمارات والسعودية تحصلان على أقوى شرائح ذكاء اصطناعي في العالم
0
أخبار لبنان
13:18
حريق ضخم في أحد أبنية معامل الهواتشكن في خراج بلدة أنفه شمال لبنان... اليكم التفاصيل
أخبار لبنان
13:18
حريق ضخم في أحد أبنية معامل الهواتشكن في خراج بلدة أنفه شمال لبنان... اليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:13
كواليس اتفاق وقف النار: هذا ما هدّدت به اسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
13:13
كواليس اتفاق وقف النار: هذا ما هدّدت به اسرائيل
1
اقتصاد
02:10
إليكم جدول أسعار المحروقات
اقتصاد
02:10
إليكم جدول أسعار المحروقات
2
اخبار البرامج
09:58
فوز المشتركة ريتا جرجس بسيارة MG ZS 2026 بسحب Toters Fresh عبر الـLBCI (فيديو)
اخبار البرامج
09:58
فوز المشتركة ريتا جرجس بسيارة MG ZS 2026 بسحب Toters Fresh عبر الـLBCI (فيديو)
3
تقارير نشرة الاخبار
13:06
خرق أمني في صفوف حزب الله وقلق على مستوى الطائفة الشيعية
تقارير نشرة الاخبار
13:06
خرق أمني في صفوف حزب الله وقلق على مستوى الطائفة الشيعية
4
أخبار دولية
09:31
مصادر رويترز: افتتاح متجرين جديدين لبيع المشروبات الكحولية في السعودية
أخبار دولية
09:31
مصادر رويترز: افتتاح متجرين جديدين لبيع المشروبات الكحولية في السعودية
5
حال الطقس
02:54
طقس غير مستقر وممطر ومرتفع جويّ مجددًا
حال الطقس
02:54
طقس غير مستقر وممطر ومرتفع جويّ مجددًا
6
أخبار لبنان
16:00
حريق المعمل في أنفه... إليكم المستجدات
أخبار لبنان
16:00
حريق المعمل في أنفه... إليكم المستجدات
7
أخبار لبنان
13:18
حريق ضخم في أحد أبنية معامل الهواتشكن في خراج بلدة أنفه شمال لبنان... اليكم التفاصيل
أخبار لبنان
13:18
حريق ضخم في أحد أبنية معامل الهواتشكن في خراج بلدة أنفه شمال لبنان... اليكم التفاصيل
8
اسرار
23:32
أسرار الصحف 25-11-2025
اسرار
23:32
أسرار الصحف 25-11-2025
