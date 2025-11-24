الأخبار
البيت الأبيض: ترامب وقّع أمرًا تنفيذيًا لدراسة وجوب تصنيف بعض فروع "الإخوان المسلمين" إرهابية
أخبار دولية
2025-11-24 | 16:41
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
البيت الأبيض: ترامب وقّع أمرًا تنفيذيًا لدراسة وجوب تصنيف بعض فروع "الإخوان المسلمين" إرهابية
وقّع الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب أمرًا تنفيذيا وجه فيه إدارته بدراسة ما إذا كان ينبغي تصنيف بعض فروع جماعة الإخوان المسلمين مثل تلك الموجودة في لبنان ومصر والأردن
منظمات إرهابية أجنبية وإرهابيين عالميين مُصنَّفين بشكل خاص، وفق ما أعلن البيت الأبيض.
وقال البيت الأبيض: "الرئيس ترامب يواجه الشبكة العابرة للحدود لجماعة الإخوان المسلمين، والتي تغذي الإرهاب وحملات زعزعة الاستقرار المناهضة للمصالح الأميركية وحلفاء
الولايات المتحدة في الشرق الأوسط".
آخر الأخبار
أخبار دولية
الأبيض:
ترامب
أمرًا
تنفيذيًا
لدراسة
تصنيف
"الإخوان
المسلمين"
إرهابية
