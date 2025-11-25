الأخبار
حماس تقول إنها ستسلم رفات رهينة عند الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي
آخر الأخبار
2025-11-25 | 06:57
حماس تقول إنها ستسلم رفات رهينة عند الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي
بعد فقدانها الوزن بشكل مفاجئ... جلسة تصوير تضع ميشيل أوباما في مرمى الإنتقادات!
إسرائيل تعتبر تأخير حركة الجهاد الإسلاميّ تسليم جثة رهينة انتهاكًا لوقف إطلاق النار
علوم وتكنولوجيا
09:53
علميًا: المراهقة لا تنتهي قبل سن 32... دراسة تكشف خريطة تطوّر الدماغ
علميًا: المراهقة لا تنتهي قبل سن 32... دراسة تكشف خريطة تطوّر الدماغ
آخر الأخبار
09:52
الجيش الإسرائيلي: الصليب الأحمر تسلم جثة أحد المختطفين وهي في الطريق إلى قواتنا داخل قطاع غزة
الجيش الإسرائيلي: الصليب الأحمر تسلم جثة أحد المختطفين وهي في الطريق إلى قواتنا داخل قطاع غزة
أمن وقضاء
09:40
وزارة الداخلية: تعاون لبنانيّ سعوديّ أدى إلى إحباط محاولة إدخال كمية من المخدرات إلى لبنان
وزارة الداخلية: تعاون لبنانيّ سعوديّ أدى إلى إحباط محاولة إدخال كمية من المخدرات إلى لبنان
أخبار لبنان
09:39
رائد خوري يحسم الموقف: الفجوة المالية واحدة... والخلافات سياسية لا تقنية
رائد خوري يحسم الموقف: الفجوة المالية واحدة... والخلافات سياسية لا تقنية
آخر الأخبار
09:52
الجيش الإسرائيلي: الصليب الأحمر تسلم جثة أحد المختطفين وهي في الطريق إلى قواتنا داخل قطاع غزة
الجيش الإسرائيلي: الصليب الأحمر تسلم جثة أحد المختطفين وهي في الطريق إلى قواتنا داخل قطاع غزة
رياضة
09:01
جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم... ماذا يقول للـ LBCI عن حصوله على الجنسية اللبنانية ودعم انشاء ملعب كرة قدم لمنتخب لبنان
جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم... ماذا يقول للـ LBCI عن حصوله على الجنسية اللبنانية ودعم انشاء ملعب كرة قدم لمنتخب لبنان
آخر الأخبار
08:55
مريض بحاجة إلى دم من فئة A- في مستشفى السان جورج… للتبرع الاتصال على الرقم 71146141
مريض بحاجة إلى دم من فئة A- في مستشفى السان جورج… للتبرع الاتصال على الرقم 71146141
أخبار لبنان
08:36
ديوانُ المحاسبة عن ملف "مبنى قصابيان": إعفاء حرب من العقوبات وتحميل صحناوي مسؤولية الأضرار اللاحقة بالخزينة العامة
ديوانُ المحاسبة عن ملف "مبنى قصابيان": إعفاء حرب من العقوبات وتحميل صحناوي مسؤولية الأضرار اللاحقة بالخزينة العامة
فنّ
2025-09-21
للمرة الأولى... "جائزة المسرح" يمنحها الموركس دور لهذا العمل المسرحي
للمرة الأولى... "جائزة المسرح" يمنحها الموركس دور لهذا العمل المسرحي
أخبار لبنان
08:05
نقابة الدواجن متضامنة مع "هوا تشيكن": نطمئن اللبنانيين تأمين حاجة السوق
نقابة الدواجن متضامنة مع "هوا تشيكن": نطمئن اللبنانيين تأمين حاجة السوق
خبر عاجل
2025-11-19
نواب المعارضة: إحالة مشروع القانون إلى اللجان أو الامتناع عن إدراجه ضمن أولويات الهيئة العامة يعني عملياً تعطيل العملية الانتخابية ويعرّضها للطعن وهو أمر لا يمكن القبول به تحت أيّ ذريعة
نواب المعارضة: إحالة مشروع القانون إلى اللجان أو الامتناع عن إدراجه ضمن أولويات الهيئة العامة يعني عملياً تعطيل العملية الانتخابية ويعرّضها للطعن وهو أمر لا يمكن القبول به تحت أيّ ذريعة
خبر عاجل
2025-11-20
معلومات الـLBCI: نوح زعيتر في قبضة الجيش اللبنانيّ
معلومات الـLBCI: نوح زعيتر في قبضة الجيش اللبنانيّ
أخبار لبنان
07:51
عدوان: برّي والمجلس مسؤولان عن أي خلل في موعد الانتخابات النيابية
عدوان: برّي والمجلس مسؤولان عن أي خلل في موعد الانتخابات النيابية
حال الطقس
07:48
كم بلغت نسبة المتساقطات... والى متى سيبقى الطقس ماطراً؟
كم بلغت نسبة المتساقطات... والى متى سيبقى الطقس ماطراً؟
أخبار لبنان
06:44
اللجنة المنظمة تكشف تفاصيل زيارة قداسة البابا: إجراءات أمنية دقيقة ونصائح للحضور
اللجنة المنظمة تكشف تفاصيل زيارة قداسة البابا: إجراءات أمنية دقيقة ونصائح للحضور
أخبار لبنان
04:13
سلام: تطوير مرفأ بيروت هو من أركان نهوض البلاد... ورسامني: ندعم أي خطة نهوض للمرفأ
سلام: تطوير مرفأ بيروت هو من أركان نهوض البلاد... ورسامني: ندعم أي خطة نهوض للمرفأ
تقارير نشرة الاخبار
13:48
تحت عنوان "تخيل بعد"... لجنة Batroun Capital de noel تطلق النشاطات الميلادية
تحت عنوان "تخيل بعد"... لجنة Batroun Capital de noel تطلق النشاطات الميلادية
تقارير نشرة الاخبار
13:45
رحلة الأرز تبدأ من جديد لبنان يواجه قطر استعداداً للتصفيات العالمية
رحلة الأرز تبدأ من جديد لبنان يواجه قطر استعداداً للتصفيات العالمية
تقارير نشرة الاخبار
13:42
القائمة الأميركية للتطرفّ... عزم على إدراج لإخوان المسلمين
القائمة الأميركية للتطرفّ... عزم على إدراج لإخوان المسلمين
تقارير نشرة الاخبار
13:40
"الله غايتنا. الرسول قدوتنا. القرآن دستورنا. الجهاد سبيلنا".. من هم الاخوان المسلمون؟
"الله غايتنا. الرسول قدوتنا. القرآن دستورنا. الجهاد سبيلنا".. من هم الاخوان المسلمون؟
تقارير نشرة الاخبار
13:26
عودة لبنان الى المحافل الدولية بمشاركة السيدة اللبنانية الاولى بقمة وايز في الدوحة
عودة لبنان الى المحافل الدولية بمشاركة السيدة اللبنانية الاولى بقمة وايز في الدوحة
اقتصاد
02:10
إليكم جدول أسعار المحروقات
إليكم جدول أسعار المحروقات
اخبار البرامج
09:58
فوز المشتركة ريتا جرجس بسيارة MG ZS 2026 بسحب Toters Fresh عبر الـLBCI (فيديو)
فوز المشتركة ريتا جرجس بسيارة MG ZS 2026 بسحب Toters Fresh عبر الـLBCI (فيديو)
تقارير نشرة الاخبار
13:06
خرق أمني في صفوف حزب الله وقلق على مستوى الطائفة الشيعية
خرق أمني في صفوف حزب الله وقلق على مستوى الطائفة الشيعية
حال الطقس
02:54
طقس غير مستقر وممطر ومرتفع جويّ مجددًا
طقس غير مستقر وممطر ومرتفع جويّ مجددًا
أخبار لبنان
08:36
ديوانُ المحاسبة عن ملف "مبنى قصابيان": إعفاء حرب من العقوبات وتحميل صحناوي مسؤولية الأضرار اللاحقة بالخزينة العامة
ديوانُ المحاسبة عن ملف "مبنى قصابيان": إعفاء حرب من العقوبات وتحميل صحناوي مسؤولية الأضرار اللاحقة بالخزينة العامة
أمن وقضاء
04:45
جابي كهرباء اختلس أموال الجباية وفرّ ومفرزة صيدا القضائية توقفه في حومين الجنوبية
جابي كهرباء اختلس أموال الجباية وفرّ ومفرزة صيدا القضائية توقفه في حومين الجنوبية
خبر عاجل
05:16
رئيس أركان لواء الحرس الجمهوري عن زيارة البابا لاوون: نطلب من الجمهور الحضور باكرًا لتجنب الازدحام وعدم إحضار أي مواد قابلة للاشتعال والاكتفاء بحمل علم الفاتيكان أو علم لبنان فقط مع منع استخدام الدرون في منطقة تواجد البابا
رئيس أركان لواء الحرس الجمهوري عن زيارة البابا لاوون: نطلب من الجمهور الحضور باكرًا لتجنب الازدحام وعدم إحضار أي مواد قابلة للاشتعال والاكتفاء بحمل علم الفاتيكان أو علم لبنان فقط مع منع استخدام الدرون في منطقة تواجد البابا
أخبار لبنان
16:00
حريق المعمل في أنفه... إليكم المستجدات
حريق المعمل في أنفه... إليكم المستجدات
