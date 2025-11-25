الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
البقاع
10
o
الجنوب
15
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
20
o
متن
20
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
تانغو
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
البقاع
10
o
الجنوب
15
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
20
o
متن
20
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
متحدث باسم ميرسك: الشركة تنفي بيانا سابقا لهيئة قناة السويس بأنها ستستأنف رحلاتها في كانون الأول
آخر الأخبار
2025-11-25 | 17:15
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
متحدث باسم ميرسك: الشركة تنفي بيانا سابقا لهيئة قناة السويس بأنها ستستأنف رحلاتها في كانون الأول
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
ميرسك:
الشركة
بيانا
سابقا
لهيئة
السويس
بأنها
ستستأنف
رحلاتها
كانون
الأول
التالي
التحكم المروري: يُطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة على كل الطرقات بسبب تساقط الأمطار التي تسبب انزلاقات وصدامات مرورية حرصاً على السلامة العامة
البيت الأبيض: ترامب وقّع أمرًا تنفيذيًا لدراسة وجوب تصنيف بعض فروع "الإخوان المسلمين" إرهابية
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار دولية
23:43
بيت هيغسيث يزور الدومينيكان الأربعاء
أخبار دولية
23:43
بيت هيغسيث يزور الدومينيكان الأربعاء
0
أخبار دولية
23:39
الأمم المتحدة تطلق عملية لانتخاب أمين عام جديد لها
أخبار دولية
23:39
الأمم المتحدة تطلق عملية لانتخاب أمين عام جديد لها
0
أخبار دولية
23:34
"تحالف الراغبين" يدعم جهود ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا
أخبار دولية
23:34
"تحالف الراغبين" يدعم جهود ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا
0
أخبار لبنان
23:28
ممثلو الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي يزورون سوريا ولبنان الأسبوع المقبل
أخبار لبنان
23:28
ممثلو الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي يزورون سوريا ولبنان الأسبوع المقبل
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اخبار البرامج
22:49
نوال الزغبي تكشف: مسيرتي المهنية تُقدر بأكثر من 100 مليون دولار... وهذه علاقتي بفضل شاكر
اخبار البرامج
22:49
نوال الزغبي تكشف: مسيرتي المهنية تُقدر بأكثر من 100 مليون دولار... وهذه علاقتي بفضل شاكر
0
اخبار البرامج
22:33
نوال الزغبي تفتتح "المسار" مع رودولف هلال: هذا ما كشفته عن حياتها الخاصة وما هو المفتاح لدخول قلبها؟
اخبار البرامج
22:33
نوال الزغبي تفتتح "المسار" مع رودولف هلال: هذا ما كشفته عن حياتها الخاصة وما هو المفتاح لدخول قلبها؟
0
منوعات
22:20
سحب لقب الفائزة ببطولة "أقوى امرأة في العالم"... اتضّح أنها ذكر! (صور)
منوعات
22:20
سحب لقب الفائزة ببطولة "أقوى امرأة في العالم"... اتضّح أنها ذكر! (صور)
0
منوعات
22:05
لأول مرة منذ عهد ريغان... ميلانيا ترامب تتسلّم شجرة عيد الميلاد الرسمية للبيت الأبيض (فيديو)
منوعات
22:05
لأول مرة منذ عهد ريغان... ميلانيا ترامب تتسلّم شجرة عيد الميلاد الرسمية للبيت الأبيض (فيديو)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-10-11
الشرطة الأميركية: عدم العثور على ناجين بعد انفجار مصنع ذخيرة بولاية تنيسي
أخبار دولية
2025-10-11
الشرطة الأميركية: عدم العثور على ناجين بعد انفجار مصنع ذخيرة بولاية تنيسي
0
آخر الأخبار
2025-09-29
الرئيس عون يلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري في قصر بعبدا
آخر الأخبار
2025-09-29
الرئيس عون يلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري في قصر بعبدا
0
آخر الأخبار
2025-11-07
إحصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و14 جريحًا في 8 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
آخر الأخبار
2025-11-07
إحصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و14 جريحًا في 8 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
0
أخبار دولية
2025-10-20
مصدر لرويترز: زيلينسكي سيحضر قمة المجلس الأوروبي في بروكسل يوم الخميس
أخبار دولية
2025-10-20
مصدر لرويترز: زيلينسكي سيحضر قمة المجلس الأوروبي في بروكسل يوم الخميس
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
21:07
سمّوها باسمها: مش تعدّي عالعرض… هذه جريمة عنف جنسي
تقارير نشرة الاخبار
21:07
سمّوها باسمها: مش تعدّي عالعرض… هذه جريمة عنف جنسي
0
أخبار لبنان
20:57
السيدة الأولى: مشروع مدرسة المواطنية يرسخ الانتماء للبنان
أخبار لبنان
20:57
السيدة الأولى: مشروع مدرسة المواطنية يرسخ الانتماء للبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
20:54
شباب لبنان يستعدون للقاء البابا وهذه آخر التحضيرات
تقارير نشرة الاخبار
20:54
شباب لبنان يستعدون للقاء البابا وهذه آخر التحضيرات
0
تقارير نشرة الاخبار
20:53
رحلة التأهل لكأس العالم في كرة السلة بدأت... منتخب الأرز يغادر الى الدوحة
تقارير نشرة الاخبار
20:53
رحلة التأهل لكأس العالم في كرة السلة بدأت... منتخب الأرز يغادر الى الدوحة
0
تقارير نشرة الاخبار
20:49
في أقل من ساعة غرقت طرقات لبنان بالسيول وتعطلت حركة السير
تقارير نشرة الاخبار
20:49
في أقل من ساعة غرقت طرقات لبنان بالسيول وتعطلت حركة السير
0
تقارير نشرة الاخبار
20:45
تجديد في مطار بيروت الذي ينتظركم بمناسبة الأعياد!
تقارير نشرة الاخبار
20:45
تجديد في مطار بيروت الذي ينتظركم بمناسبة الأعياد!
0
تقارير نشرة الاخبار
20:38
تكرار حوادث العمل يكشف خللًا بنيويًا في نظام السلامة العامة في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
20:38
تكرار حوادث العمل يكشف خللًا بنيويًا في نظام السلامة العامة في لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
20:35
فضل شاكر يطلُّ بنظاراته السوداء: صباح الخير للمحكمة
تقارير نشرة الاخبار
20:35
فضل شاكر يطلُّ بنظاراته السوداء: صباح الخير للمحكمة
0
تقارير نشرة الاخبار
20:31
عدة مظاهرات في سوريا.. فهل فمن يحركها؟
تقارير نشرة الاخبار
20:31
عدة مظاهرات في سوريا.. فهل فمن يحركها؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
09:10
إليكم جدول أسعار المحروقات
اقتصاد
09:10
إليكم جدول أسعار المحروقات
2
فنّ
13:14
اغتيال فجائي لنجمة شابة… فنانة تُقتل في كمين مخيف في لوس أنجلوس
فنّ
13:14
اغتيال فجائي لنجمة شابة… فنانة تُقتل في كمين مخيف في لوس أنجلوس
3
أخبار لبنان
15:36
ديوانُ المحاسبة عن ملف "مبنى قصابيان": إعفاء حرب من العقوبات وتحميل صحناوي مسؤولية الأضرار اللاحقة بالخزينة العامة
أخبار لبنان
15:36
ديوانُ المحاسبة عن ملف "مبنى قصابيان": إعفاء حرب من العقوبات وتحميل صحناوي مسؤولية الأضرار اللاحقة بالخزينة العامة
4
أمن وقضاء
16:20
ضبط شحنة مخدرات موضّبة داخل هيكل سيارة آتية من أوروبا... وتفكيك شبكة تهريب دولية بالتعاون مع السعودية
أمن وقضاء
16:20
ضبط شحنة مخدرات موضّبة داخل هيكل سيارة آتية من أوروبا... وتفكيك شبكة تهريب دولية بالتعاون مع السعودية
5
حال الطقس
09:54
طقس غير مستقر وممطر ومرتفع جويّ مجددًا
حال الطقس
09:54
طقس غير مستقر وممطر ومرتفع جويّ مجددًا
6
أخبار دولية
20:17
بالصور... سيارة البابا فرنسيس تحوّلت إلى عيادة متنقلة لأطفال غزة
أخبار دولية
20:17
بالصور... سيارة البابا فرنسيس تحوّلت إلى عيادة متنقلة لأطفال غزة
7
أخبار لبنان
17:53
جلسة لمجلس الوزراء الخميس في السراي... إليكم جدول الأعمال
أخبار لبنان
17:53
جلسة لمجلس الوزراء الخميس في السراي... إليكم جدول الأعمال
8
حال الطقس
14:48
كم بلغت نسبة المتساقطات... والى متى سيبقى الطقس ماطراً؟
حال الطقس
14:48
كم بلغت نسبة المتساقطات... والى متى سيبقى الطقس ماطراً؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More