الرئيس القبرصيّ: روابط وثيقة تجمعنا بلبنان ومن خلال توقيع إتّفاقيّة ترسيم الحدود البحريّة بين بلدينا نبعث برسالة سياسيّة قويّة

الرئيس عون: تعاوننا مع قبرص لا يستهدف أحداً ولا يستثني أحداً وهو ليس قطعاً للطريق أمام أيّ جارٍ ونوجّه دعوة صريحة لاستكمال التفاهم البحري لكل من يريد التعاون معنا

السابق