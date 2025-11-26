طيور البفن تتناقص بشدة في جزر إنكلترا... وهذه التفاصيل

وفقًا لمسح أُجري على طيور البفن التي تعيش في الجزر قبالة ساحل نورثمبرلاند في إنكلترا، انخفض عدد أزواج التكاثر بنسبة 23%.



وأكدت الهيئة الوطنية للحفاظ على البيئة ضرورة مراقبة هذا الاتجاه على المدى الطويل.



وقال رئيس قسم الحفاظ على الطبيعة في الهيئة الوطنية للحفاظ على البيئة، بن مكارثي: "إن إحصاء طيور البفن مهمة بالغة التعقيد لأن الاختلافات السنوية في ظروف المسح، وسلوك طيور البفن، والعوامل البيئية تؤثر على عملية الإحصاء".



ومع أن انخفاض الأعداد يُعتبر أمرًا مثيرًا للقلق، فمن المهم النظر إلى نتائج هذا العام في السياق الأوسع للاتجاهات العالمية لأعداد طيور البفن.



وقال خبراء الصندوق الوطني للمحافظة على البيئة إن تفشي إنفلونزا الطيور في عامي 2022 و2023 لم يؤثر على أعداد طيور البفن بالقدر نفسه الذي أثرت به عوامل أخرى.



ويشمل ذلك الظروف الجوية القاسية مثل عاصفة أروين، وتآكل التربة، وتوسع مستعمرة الفقمة الرمادية.



وسيضع حراس البيئة تدابير لردع الفقمة عن إزعاج جحور طيور البفن خلال موسم تكاثرها.