الرئيس جوزاف عون زار الرئيس أمين الجميّل في مستشفى "أوتيل ديو" واطمأنّ إلى وضعه الصحّي متمنّيًا له الشفاء العاجل بعد العملية الجراحية التي خضع لها

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك