النائب سليم الصايغ لـ #حوار_المرحلة: موقفنا في شأن ما يحدث مع إسرائيل ينبعث من موقف الرئيس عون والراعي ويكمن بالمفاوضات من أجل السلام وهو ليس استسلامًا ويحتاج إلى خارطة طريق

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك