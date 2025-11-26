الأخبار
النائب سليم الصايغ لـ #حوار_المرحلة: موقفنا في شأن ما يحدث مع إسرائيل ينبعث من موقف الرئيس عون والراعي ويكمن بالمفاوضات من أجل السلام وهو ليس استسلامًا ويحتاج إلى خارطة طريق
2025-11-26 | 14:36
النائب سليم الصايغ لـ #حوار_المرحلة: موقفنا في شأن ما يحدث مع إسرائيل ينبعث من موقف الرئيس عون والراعي ويكمن بالمفاوضات من أجل السلام وهو ليس استسلامًا ويحتاج إلى خارطة طريق
الصايغ
#حوار_المرحلة:
موقفنا
إسرائيل
ينبعث
الرئيس
والراعي
ويكمن
بالمفاوضات
السلام
استسلامًا
ويحتاج
خارطة
السفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى إلتقى رئيس الجمهورية جوزاف عون
يديعوت أحرونوت عن مصادر أمنية: العملية في شمال الضفة قد تستغرق عدة أيام والجيش يهدف لاعتقال مسلحين
السابق
آخر الأخبار
16:55
مدير مكتب التحقيقات الاتحادي: سيجري التعامل مع الأمر على أنه اعتداء على ضابط وترامب أبلغنا بأن الأمر يتعلق بالأمن القومي
آخر الأخبار
16:55
آخر الأخبار
16:55
مدير مكتب التحقيقات الاتحادي: اثنان من أفراد الحرس الوطني تعرضا للهجوم وحالتهما حرجة
آخر الأخبار
16:55
أخبار دولية
16:41
هيجسيث: نعتزم نشر 500 جندي إضافي في واشنطن بعد إطلاق النار على فردي الحرس الوطني
أخبار دولية
16:41
أخبار دولية
16:31
هجوم بمسيّرة على حقل للغاز بكردستان العراق يتسبب بقطع الإمدادات
أخبار دولية
16:31
هجوم بمسيّرة على حقل للغاز بكردستان العراق يتسبب بقطع الإمدادات
0
آخر الأخبار
16:55
مدير مكتب التحقيقات الاتحادي: سيجري التعامل مع الأمر على أنه اعتداء على ضابط وترامب أبلغنا بأن الأمر يتعلق بالأمن القومي
آخر الأخبار
16:55
آخر الأخبار
16:55
مدير مكتب التحقيقات الاتحادي: اثنان من أفراد الحرس الوطني تعرضا للهجوم وحالتهما حرجة
آخر الأخبار
16:55
رياضة
15:57
إنجاز نوعي... لبنان يحقق 12 ميدالية في بطولة غرب أسيا للبادمنتون
رياضة
15:57
آخر الأخبار
15:55
الصايغ لـ"حوار المرحلة": لا اتصالات سياسية مع حزب الله وخصوصا بعد ما حصل في حرب الاسناد
آخر الأخبار
15:55
زوارنا يقرأون الآن
اخبار البرامج
2025-11-25
نوال الزغبي تفتتح "المسار" مع رودولف هلال: هذا ما كشفته عن حياتها الخاصة وما هو المفتاح لدخول قلبها؟
اخبار البرامج
2025-11-25
منوعات
2025-11-25
أخفى جثة والدته في المنزل وتنكّر بملابسها لثلاث سنوات… الهدف صادم وهكذا انفضحت حيلته
منوعات
2025-11-25
منوعات
2025-11-25
مبادرة مؤثرة: كنائس ومعالم تاريخية حول العالم تُضاء بالأحمر دعماً للمسيحيين المضطهدين (صور)
منوعات
2025-11-25
منوعات
2025-10-26
ما حصل مع هذه المرأة صادم: عانت من غثيان صباحي وكدمات غامضة وما اكتشفته لاحقاً قلب حياتها!
منوعات
2025-10-26
تقارير نشرة الاخبار
14:06
عشية المواجهة الأولى أمام قطر… كيف هي أجواء منتخب لبنان لكرة السلة؟
تقارير نشرة الاخبار
14:06
تقارير نشرة الاخبار
14:02
شو بيصير إذا وقفتوا تستعملوا انستا وتيك توك وغيرن؟
تقارير نشرة الاخبار
14:02
تقارير نشرة الاخبار
14:00
تغطية الضمان "رجعت": 90٪ من كلفة المستلزمات على الضمان
تقارير نشرة الاخبار
14:00
تقارير نشرة الاخبار
13:49
سابقة قضائية: ديوان المحاسبة يطلب استرداد 38 مليون دولار من وزراء اتصالات سابقين في قضيّتَي مبنيَي تاتش
تقارير نشرة الاخبار
13:49
تقارير نشرة الاخبار
13:47
من اتفاق مُجمَّد إلى توقيع تاريخي… بيروت ونيقوسيا ترسمان الخط البحري النهائي
تقارير نشرة الاخبار
13:47
تقارير نشرة الاخبار
13:32
وزير خارجية مصر في بيروت… يدق ناقوس الخطر
تقارير نشرة الاخبار
13:32
تقارير نشرة الاخبار
13:26
عامٌ على الاتفاق: وقفٌ للنار على الورق… واستمرارٌ للنيران الإسرائيلية على الأرض
تقارير نشرة الاخبار
13:26
تقارير نشرة الاخبار
13:21
تهديدات إسرائيلية متصاعدة... كاتس يمهل الدولة اللبنانية حتى نهاية العام لنزع سلاح حزب الله
تقارير نشرة الاخبار
13:21
تقارير نشرة الاخبار
13:13
البابا عند القديس شربل : زيارة استثنائية بعد ١٠٠ عام على ارسال ملف التقديس !
تقارير نشرة الاخبار
13:13
1
أمن وقضاء
04:10
شعبة المعلومات كشفت ملابسات جريمة قتل في مخيّم شاتيلا ذهبت ضحيّتها سيدة
أمن وقضاء
04:10
أخبار لبنان
02:08
طقس مستقر … حتى السبت
أخبار لبنان
02:08
أخبار لبنان
08:09
المالية: رواتب العاملين في القطاع العام متاحة للسحب إعتبارًا من الخميس
أخبار لبنان
08:09
صحة وتغذية
10:22
"علينا أن نقلق"... وفاة رجل بفيروس لا يصيب سوى الحيوانات وخبير يُحذّر: "قد يتحوّل إلى جائحة جديدة"
صحة وتغذية
10:22
منوعات
10:04
لغز الجثة المجهولة: أمّ تطالب بفحص DNA بعد اكتشاف صادم داخل متحف في لاس فيغاس: "إنه إبني!"
منوعات
10:04
خبر عاجل
04:44
القناة 7 الإسرائيلية عن كاتس: لا نثق بأن حزب الله سيتخلى عن سلاحه من تلقاء نفسه وواشنطن أمهلته حتى نهاية العام وإذا لم يتخل عن سلاحه حتى نهاية العام فسنعمل بقوة مرة أخرى في لبنان
خبر عاجل
04:44
أمن وقضاء
11:33
أمن الدولة يوقف طبيبًا متورّطًا في الإتجار بالأطفال حديثي الولادة
أمن وقضاء
11:33
أخبار لبنان
06:48
حاكم مصرف لبنان يردّ على الشائعات: جميع نوّاب الحاكم أعضاء في فريق واحد
أخبار لبنان
06:48
