روابط التعليم الرسميّ: التعبير في الشارع على امل ان تسمع الحكومة ووزير المالية صرخة الأساتذة والمعلمين

واصلت روابط التعليم الرسميّ (الثانوي والمهني والأساسي) جولتها على النواب والكتل النيابية، لعرض حجم المظلومية التي يتعرّض لها الأساتذة والمعلمون نتيجة الأزمات المتتالية وتردّي الأوضاع المعيشية، ولتسليم المذكرة المطلبية التي تتضمّن تحسين الأجور ورفع أجر الساعة للمتعاقدين وضمّ التقديمات إلى أساس الراتب بما يسمح بإفادة المتقاعدين.



وفي هذا الإطار، التقى وفد الروابط رئيس كتلة نواب المردة النائب طوني فرنجيه، الذي رحّب بالوفد وأبدى تضامنه الكامل مع مطالب الأساتذة والمعلمين.



وأعلن استعداده لصياغة مشروع قانون معجّل مكرّر يتضمّن هذه المطالب المحقّة، مؤكداً أنّه وكتلة المردة سيكونون إلى جانب حقوق المعلمين عند طرحها في مجلس النواب.



كما التقى الوفد النائب فؤاد مخزومي وسلّمه المذكرة المطلبية.

وأكّد مخزومي دعمه للمعلمين في مطالبتهم بحقوقهم، مشدّداً على ضرورة إجراء مقاربة عادلة بين ما يُمنح للمعلمين وما يستحقونه فعلاً.

انتقد صيغة "المثابرة" أو "بدل الإنتاجية"، معتبراً أنّ ما يُعطى يجب أن يكون ضمن راتب ثابت وليس بدلات ظرفية، وهذا يتطلّب ضمّ التقديمات إلى أساس الراتب.



واستعرض مخزومي أهمّية التعليم الرسمي وضرورة تحديث المناهج وإدخال الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية تماشياً مع متطلبات التعليم الحديث في القرن الحالي، منتقداً السياسات التربوية السابقة . كما شدّد على أن القطاع التربوي يحتاج إلى إصلاح شامل كما سائر القطاعات، وأنّ على الحكومة المبادرة فوراً إلى معالجة الوضع التربوي عبر إعطاء المعلمين حقوقهم المستحقّة.



وقبل استنفاد الروابط لمسارها في اللقاءات الرسمية، تؤكّد أنها قررت التعبير في الشارع لإيصال صوت الأساتذة والمعلمين بقوة من خلال الاعتصام الذي دعت اليه غدا الخميس في ساحة رياض الصلح، آملة أن تسمع الحكومة ووزير المالية صرخة القطاع التربوي قبل وصوله إلى نقطة الانهيار.