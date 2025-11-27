إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري: نتنياهو يعقد اليوم اجتماعا مع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين بشأن لبنان

التالي

اردوغان خلال لقاء يجمع البابا لاون مع السلطات التركية وممثلي المجتمع المدني والسلك الديبلوماسي: نأمل باعادة اعمار فلسطين ويجب اعادة الاستقرار الى القدس وهويتها يجب ان تكون واضحة