English
الرئيس التركي خلال لقاء يجمع البابا لاون مع السلطات التركية وممثلي المجتمع المدني والسلك الديبلوماسي: نتطلع الى السلام في الشرق الأوسط ومحيطنا
آخر الأخبار
2025-11-27 | 08:08
مشاهدات عالية
الرئيس التركي خلال لقاء يجمع البابا لاون مع السلطات التركية وممثلي المجتمع المدني والسلك الديبلوماسي: نتطلع الى السلام في الشرق الأوسط ومحيطنا
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
ترامب: عملية إطلاق النار على عنصرَين من الحرس الوطنيّ عمل إرهابيّ
مدير مكتب التحقيقات الاتحادي: سيجري التعامل مع الأمر على أنه اعتداء على ضابط وترامب أبلغنا بأن الأمر يتعلق بالأمن القومي
أخبار لبنان
10:50
بعد بيان مؤسسة كهرباء لبنان... شركة Middle East Power توضح
أخبار لبنان
10:50
بعد بيان مؤسسة كهرباء لبنان... شركة Middle East Power توضح
آخر الأخبار
10:39
"الوكالة الوطنية": تحليق مسيرة اسرائيلية فوق بلدة مركبا على علو منخفض جدا
آخر الأخبار
10:39
"الوكالة الوطنية": تحليق مسيرة اسرائيلية فوق بلدة مركبا على علو منخفض جدا
أخبار لبنان
10:35
كنعان: أموال الناس لم تتبخر من دون مسؤول بل بسبب الهدر الذي ارتبط بالمال العام
أخبار لبنان
10:35
كنعان: أموال الناس لم تتبخر من دون مسؤول بل بسبب الهدر الذي ارتبط بالمال العام
أخبار لبنان
10:31
رئيس التقدمي عرض مع محمد الجوزو العلاقة التاريخية المستمرة بين دار الإفتاء والمختارة
أخبار لبنان
10:31
رئيس التقدمي عرض مع محمد الجوزو العلاقة التاريخية المستمرة بين دار الإفتاء والمختارة
آخر الأخبار
10:39
"الوكالة الوطنية": تحليق مسيرة اسرائيلية فوق بلدة مركبا على علو منخفض جدا
آخر الأخبار
10:39
"الوكالة الوطنية": تحليق مسيرة اسرائيلية فوق بلدة مركبا على علو منخفض جدا
آخر الأخبار
10:22
الجيش الإسرائيلي: القيادة الشمالية وسلاح الجو قتلا أكثر من 370 مقاتلا من حزب الله وحماس وفصائل فلسطينية
آخر الأخبار
10:22
الجيش الإسرائيلي: القيادة الشمالية وسلاح الجو قتلا أكثر من 370 مقاتلا من حزب الله وحماس وفصائل فلسطينية
آخر الأخبار
10:21
الجيش الإسرائيلي: قواتنا نفذت منذ بدء وقف إطلاق النار أكثر من 1200 عملية مركزة داخل لبنان
آخر الأخبار
10:21
الجيش الإسرائيلي: قواتنا نفذت منذ بدء وقف إطلاق النار أكثر من 1200 عملية مركزة داخل لبنان
آخر الأخبار
10:18
الجيش الإسرائيلي: قواتنا نفذت منذ بدء وقف إطلاق النار أكثر من 1200 عملية مركزة داخل لبنان
آخر الأخبار
10:18
الجيش الإسرائيلي: قواتنا نفذت منذ بدء وقف إطلاق النار أكثر من 1200 عملية مركزة داخل لبنان
فنّ
2025-10-27
متألقةً بفستانٍ شبكي... نادين نسيب نجيم تنال جائزة في دبي (صور)
فنّ
2025-10-27
متألقةً بفستانٍ شبكي... نادين نسيب نجيم تنال جائزة في دبي (صور)
موضة وجمال
2025-10-04
إليكم الفائزة بجائزة أفضل ابتسامة في مسابقة ملكة جمال لبنان 2025 (فيديو)
موضة وجمال
2025-10-04
إليكم الفائزة بجائزة أفضل ابتسامة في مسابقة ملكة جمال لبنان 2025 (فيديو)
أخبار لبنان
07:07
وزارة الشؤون تبدأ الثلاثاء بتحويل مساعدات برنامج "أمان" لشهر تشرين الثاني لـ163 ألف أسرة لبنانية
أخبار لبنان
07:07
وزارة الشؤون تبدأ الثلاثاء بتحويل مساعدات برنامج "أمان" لشهر تشرين الثاني لـ163 ألف أسرة لبنانية
اقتصاد
2025-11-25
إليكم جدول أسعار المحروقات
اقتصاد
2025-11-25
إليكم جدول أسعار المحروقات
تقارير نشرة الاخبار
06:23
تفاصيل الترتيبات اللوجيستية لتأمين وصول المؤمنين لاستقبال البابا في عنايا
تقارير نشرة الاخبار
06:23
تفاصيل الترتيبات اللوجيستية لتأمين وصول المؤمنين لاستقبال البابا في عنايا
تقارير نشرة الاخبار
06:21
البابا في تركيا... إليكم المستجدات
تقارير نشرة الاخبار
06:21
البابا في تركيا... إليكم المستجدات
أخبار لبنان
06:11
جابر ممثلا الرئيس عون في مؤتمر اتحاد المصارف العربية: نسعى إلى إعادة وضع لبنان على الخريطة الاقتصادية للمنطقة
أخبار لبنان
06:11
جابر ممثلا الرئيس عون في مؤتمر اتحاد المصارف العربية: نسعى إلى إعادة وضع لبنان على الخريطة الاقتصادية للمنطقة
آخر الأخبار
05:30
البابا لاوون يضع اكيلًا من الزهر على ضريح مصطفى كمال أتاتورك
آخر الأخبار
05:30
البابا لاوون يضع اكيلًا من الزهر على ضريح مصطفى كمال أتاتورك
خبر عاجل
04:25
وصول البابا لاوون الرابع عشر إلى مطار أنقرة في تركيا
خبر عاجل
04:25
وصول البابا لاوون الرابع عشر إلى مطار أنقرة في تركيا
أخبار لبنان
03:41
اختصاص علوم سياسية ميشال أبو عبود عن السياسة الخارجية للفاتيكان: ما يشكله هو بمثابة ضغط ديبلومايّ نحو السلام
أخبار لبنان
03:41
اختصاص علوم سياسية ميشال أبو عبود عن السياسة الخارجية للفاتيكان: ما يشكله هو بمثابة ضغط ديبلومايّ نحو السلام
أخبار دولية
02:09
مستشار سياسي وباحث في العلاقات الدولية طه عودة اوغلو: اختيار تركيا لما تؤديه من أدوار دولية اقليمية مهمة ولتعيد التذكير بأنها شرقية حاملة واجهة غربية
أخبار دولية
02:09
مستشار سياسي وباحث في العلاقات الدولية طه عودة اوغلو: اختيار تركيا لما تؤديه من أدوار دولية اقليمية مهمة ولتعيد التذكير بأنها شرقية حاملة واجهة غربية
أخبار لبنان
01:43
معلومات الـLBCI: معبر المصنع يسجل مغادرة ما بين ٦٠٠ إلى ٦٥٠ لاجئ سوريّ
أخبار لبنان
01:43
معلومات الـLBCI: معبر المصنع يسجل مغادرة ما بين ٦٠٠ إلى ٦٥٠ لاجئ سوريّ
أخبار لبنان
01:31
الـLBCI على متن الطائرة التي ستنقل البابا إلى تركيا… إليكم المشهد الحصريّ
أخبار لبنان
01:31
الـLBCI على متن الطائرة التي ستنقل البابا إلى تركيا… إليكم المشهد الحصريّ
أخبار لبنان
23:56
حادث سير على اوتوستراد عمشيت
أخبار لبنان
23:56
حادث سير على اوتوستراد عمشيت
اسرار
00:25
أسرار الصحف المحلية ٢٧-١١-٢٠٢٥
اسرار
00:25
أسرار الصحف المحلية ٢٧-١١-٢٠٢٥
آخر الأخبار
05:30
البابا لاوون يضع اكيلًا من الزهر على ضريح مصطفى كمال أتاتورك
آخر الأخبار
05:30
البابا لاوون يضع اكيلًا من الزهر على ضريح مصطفى كمال أتاتورك
أخبار لبنان
03:19
الضابطة الجمركية في البقاع تضبط كميات من المعسّل المهرَّب بعد مطاردة وإطلاق نار
أخبار لبنان
03:19
الضابطة الجمركية في البقاع تضبط كميات من المعسّل المهرَّب بعد مطاردة وإطلاق نار
أمن وقضاء
11:33
أمن الدولة يوقف طبيبًا متورّطًا في الإتجار بالأطفال حديثي الولادة
أمن وقضاء
11:33
أمن الدولة يوقف طبيبًا متورّطًا في الإتجار بالأطفال حديثي الولادة
أخبار لبنان
07:27
الرئيس عون: نرحّب بأي دعم دولي لتثبيت الاستقرار جنوباً… والادعاءات الإسرائيلية بلا أي أساس
أخبار لبنان
07:27
الرئيس عون: نرحّب بأي دعم دولي لتثبيت الاستقرار جنوباً… والادعاءات الإسرائيلية بلا أي أساس
خبر عاجل
15:54
حاكم ويست فيرجينيا: نؤكد وفاة اثنين من أفراد الحرس الوطني لولايتنا أصيبا بالرصاص في واشنطن
خبر عاجل
15:54
حاكم ويست فيرجينيا: نؤكد وفاة اثنين من أفراد الحرس الوطني لولايتنا أصيبا بالرصاص في واشنطن
خبر عاجل
15:13
إيه.بي.سي نيوز: إطلاق نار على اثنين من العسكريين قرب البيت الأبيض
خبر عاجل
15:13
إيه.بي.سي نيوز: إطلاق نار على اثنين من العسكريين قرب البيت الأبيض
Learn More