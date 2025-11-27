البابا لاون: الهوية المسيحية هي جزء من الهوية التركية نحن اخوة مع جميع المؤمنين وغير المؤمنين ومع الكنائس الأرثوذكسية ومع اليهود وكل واحد منا يجب أن يسعى لأن يكون متضامنا مع أخيه الإنسان بغض النظر عن طائفته

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك