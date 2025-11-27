الأخبار
بوتين: روسيا ستوقف القتال إذا انسحبت أوكرانيا من أراض تطالب بها موسكو

آخر الأخبار
2025-11-27 | 08:58
بوتين: روسيا ستوقف القتال إذا انسحبت أوكرانيا من أراض تطالب بها موسكو
0min
بوتين: روسيا ستوقف القتال إذا انسحبت أوكرانيا من أراض تطالب بها موسكو

 
 
آخر الأخبار

روسيا

ستوقف

القتال

انسحبت

أوكرانيا

تطالب

موسكو

ترامب: عملية إطلاق النار على عنصرَين من الحرس الوطنيّ عمل إرهابيّ
مدير مكتب التحقيقات الاتحادي: سيجري التعامل مع الأمر على أنه اعتداء على ضابط وترامب أبلغنا بأن الأمر يتعلق بالأمن القومي
آخر الأخبار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

من 1994 الى 2025... الـLBCI تكتب تاريخ النقل المباشر بين لبنان والفاتيكان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

شباب لبنان على وسائل التواصل يخبرونا عن البابا وزيارته الى لبنان!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

في أول يوم من رحلته الرسولية: البابا عفوي بسلامه وتصرفاته

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

فريق الـLBCI تفرّد لبنانياً بتغطية زيارة البابا ورافقه لحظة بلحظة من روما الى تركيا

LBCI
آخر الأخبار
13:14

جيروزاليم بوست عن مسؤولين إسرائيليين: حزب الله يعمل جاهدا لإعادة بناء قدراته ومواقعه وتهريب الصواريخ

LBCI
آخر الأخبار
13:14

جيروزاليم بوست عن مسؤولين إسرائيليين: صبر إسرائيل وأميركا بدأ ينفد إزاء فشل الجيش اللبناني بنزع سلاح حزب الله

LBCI
أخبار دولية
13:06

خامنئي يقول إن إدارة ترامب "غير جديرة" بالتعاون مع إيران

LBCI
آخر الأخبار
12:28

"الوكالة الوطنية": سقوط قذيفة مدفعية عند أطراف بلدة حولا - منطقة الكساير

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-24

حكم قضائي ضدّ هيئة الإذاعة والتلفزيون الأسترالية بعد فصل صحافية بسبب منشور عن غزة

LBCI
آخر الأخبار
2025-11-16

الوكالة الوطنية: شهيد في الغارة على المنصوري

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-15

رئيس المالديف: ما تقوم به إسرائيل عمل حربيّ وانتهاك للإنسانية ونشر للخوف

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-11-25

تجديد في مطار بيروت الذي ينتظركم بمناسبة الأعياد!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

من 1994 الى 2025... الـLBCI تكتب تاريخ النقل المباشر بين لبنان والفاتيكان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

شباب لبنان على وسائل التواصل يخبرونا عن البابا وزيارته الى لبنان!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

في أول يوم من رحلته الرسولية: البابا عفوي بسلامه وتصرفاته

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

فريق الـLBCI تفرّد لبنانياً بتغطية زيارة البابا ورافقه لحظة بلحظة من روما الى تركيا

