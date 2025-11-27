الأخبار
جيروزاليم بوست عن مسؤولين إسرائيليين: صبر إسرائيل وأميركا بدأ ينفد إزاء فشل الجيش اللبناني بنزع سلاح حزب الله

آخر الأخبار
2025-11-27 | 13:14
مشاهدات عالية
جيروزاليم بوست عن مسؤولين إسرائيليين: صبر إسرائيل وأميركا بدأ ينفد إزاء فشل الجيش اللبناني بنزع سلاح حزب الله
جيروزاليم بوست عن مسؤولين إسرائيليين: صبر إسرائيل وأميركا بدأ ينفد إزاء فشل الجيش اللبناني بنزع سلاح حزب الله

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

LBCI
أخبار لبنان
15:51

رياض سلامة: حكومة الثنائي الشيعي والتيار العوني مسؤولة عن تبعات الانهيار المالي في لبنان

LBCI
فنّ
15:51

في خضم مع متلازمة الشخص المتيبّس... هكذا بدت سيلين ديون في أحدث ظهور لها (صور)

LBCI
موضة وجمال
15:00

ابنة كيم كارداشيان تنتقد والدتها بطريقة حادة: "يكرهون إطلالتك السنوية في حفل ميت غالا" (صور)

LBCI
أخبار دولية
14:58

بن غفير يعلن دعمه للجنود الإسرائيليين الذين أطلقوا النار على فلسطينيَين في الضفة الغربية المحتلة

LBCI
فنّ
15:51

في خضم مع متلازمة الشخص المتيبّس... هكذا بدت سيلين ديون في أحدث ظهور لها (صور)

LBCI
موضة وجمال
15:00

ابنة كيم كارداشيان تنتقد والدتها بطريقة حادة: "يكرهون إطلالتك السنوية في حفل ميت غالا" (صور)

LBCI
آخر الأخبار
14:50

هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو ووزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدون جلسة نقاش أمني بشأن لبنان

LBCI
آخر الأخبار
14:43

رياض سلامة لـ"العربية": حكومة الثنائي الشيعي والتيار العوني مسؤولة عن تبعات الانهيار

LBCI
أخبار دولية
00:20

تلامذة غزة يعودون إلى الدراسة...

LBCI
خبر عاجل
2025-11-21

توقيف رئيسة إقليم لدى الجمارك باسكال إيليا والمراقب أول عزام الكنج والمراقبين رامي جمال وإدوار العلم

LBCI
فنّ
2025-09-21

بعد نجاحها الاستثنائي... ممثلة سورية تحصد موركس الممثلة العربية

LBCI
أخبار دولية
10:09

مدير "إف بي آي": يجري التحقيق في إطلاق النار في واشنطن على أنه "عمل إرهابي"

LBCI
رياضة
14:12

لبنان يفوز على قطر في انطلاق التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة العالم في كرة السلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:09

"الجمال من أجل حياة أفضل": قصص نساء وجدْن فرصة غيّرت مصيرهن في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:03

من طبيب نسائي الى بائع أطفال... وأخيراً خلف القضبان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

السحوبات المصرفية الشهرية الى ارتفاع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

برشلونة تجمع دول المتوسط مجددًا: نحو ميثاق يرسم مستقبل المنطقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

سمير كسّاب… الملف الذي لا يُغلق: آمال معلّقة على اللجنة اللبنانية–السورية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

مفاهيم مختلفة لاتفاق وقف إطلاق النار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

إسرائيل.. بين تهديدات الشمال واحتمالات التصعيد الإقليمي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

ملف حزب الله بين باريس وطهران

LBCI
أخبار لبنان
23:56

حادث سير على اوتوستراد عمشيت

LBCI
منوعات
13:03

رحيل مفجع للإعلامية المصرية هبة الزياد… توفيت أثناء نومها بعد أشهر من التعرّض للابتزاز

LBCI
اسرار
00:25

أسرار الصحف المحلية ٢٧-١١-٢٠٢٥

LBCI
آخر الأخبار
05:30

البابا لاوون يضع اكيلًا من الزهر على ضريح مصطفى كمال أتاتورك

LBCI
خبر عاجل
11:49

انتهاء الجزء الأول بتقدم لبنان على قطر ٣٣-٢٦ في اطار المباراة الأولى للبنان في تصفيات كأس العالم بكرة السلة

LBCI
أخبار لبنان
07:27

الرئيس عون: نرحّب بأي دعم دولي لتثبيت الاستقرار جنوباً… والادعاءات الإسرائيلية بلا أي أساس

LBCI
أخبار لبنان
03:19

الضابطة الجمركية في البقاع تضبط كميات من المعسّل المهرَّب بعد مطاردة وإطلاق نار

LBCI
خبر عاجل
09:27

الراعي للـLBCI: اذا كان قداسة البابا يريد أن يزور الجنوب فأي منطقة في الجنوب؟ وبرنامج البابا واسع وأوقاته محدّدة "ويمكن بزيارات أخرى للبنان يزور الجنوب"

