البابا لاوون من دار المسنين في اسطنبول: هذا هو سر المحبة المسيحية فقبل أن نكون من أجل الآخرين علينا أن نكون مع الآخرين في مشاركة قائمة على الأخوّة

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك