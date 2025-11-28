البابا لاوون من دار المسنين في اسطنبول: يعلمنا الكتاب المقدس والتقاليد الجيدة وكما كان يحبّ البابا فرنسيس أن يكرّر أن المسنين هم حكمة الشعب وهم غنى للأحفاد والعائلات والمجتمع بأسره

الجيش: سنقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة عيناب - عاليه ما بين الساعة 10.30 والساعة 12.00

البابا لاوون من دار المسنين في اسطنبول: هذا هو سر المحبة المسيحية فقبل أن نكون من أجل الآخرين علينا أن نكون مع الآخرين في مشاركة قائمة على الأخوّة