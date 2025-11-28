الأخبار
الوكالة الوطنية للإعلام: مسيرة اسرائيلية تستهدف سيارة رابيد في بلدة القنطرة
آخر الأخبار
2025-11-28 | 09:12
الوكالة الوطنية للإعلام: مسيرة اسرائيلية تستهدف سيارة رابيد في بلدة القنطرة
آخر الأخبار
الوطنية
للإعلام:
مسيرة
اسرائيلية
تستهدف
سيارة
رابيد
القنطرة
الإخبارية السورية: شهداء وجرحى في قصف للطيران الإسرائيلي على بلدة بيت جن في ريف دمشق
هاربة من العنف الأسري… بديعة تروي قصتها الصادمة في "أحمر بالخط العريض": فهل سيمنحها زوجها حريّتها؟
آخر الأخبار
آخر الأخبار
12:09
قاسم: فلتُرنا الحكومة كيف تردع العدو وكل لبنان مسؤول عن الدفاع والحكومة بالدرجة الأولى لأنها وافقت على الاتفاق وأعلنت أنها تريد أخذ المبادرة لتكون مسؤولة
آخر الأخبار
12:06
قاسم: هناك عدوان على الجيش بسبب أدائه كما أننا نواجه عدواناً اقتصادياً أيضاً
آخر الأخبار
12:05
قاسم: العدوان هو على كل لبنان وليس على المقاومة فقط وأليس هناك عدوان على رئيس الجمهورية والجيش والاقتصاد؟
آخر الأخبار
12:04
قاسم: هناك انسحاب اسرائيلي يجب أن يتم وعدوان يجب أن يتوقف وأسرى يجب أن يُفرج عنهم
آخر الأخبار
12:09
قاسم: فلتُرنا الحكومة كيف تردع العدو وكل لبنان مسؤول عن الدفاع والحكومة بالدرجة الأولى لأنها وافقت على الاتفاق وأعلنت أنها تريد أخذ المبادرة لتكون مسؤولة
آخر الأخبار
12:06
قاسم: هناك عدوان على الجيش بسبب أدائه كما أننا نواجه عدواناً اقتصادياً أيضاً
آخر الأخبار
12:05
قاسم: العدوان هو على كل لبنان وليس على المقاومة فقط وأليس هناك عدوان على رئيس الجمهورية والجيش والاقتصاد؟
آخر الأخبار
12:04
قاسم: هناك انسحاب اسرائيلي يجب أن يتم وعدوان يجب أن يتوقف وأسرى يجب أن يُفرج عنهم
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-11-18
الإعلان عن برنامج لقاء البابا مع المرضى والمساعدين والعاملين في مستشفى دير الصليب
أخبار لبنان
2025-10-22
إعادة افتتاح وحدة الصحة النفسية بمستشفى رفيق الحريري... وهذا ما أعلنه وزير الصحة بشأن عمليات زرع نقي العظم
أخبار دولية
2025-11-07
القضاء التركي يصدر مذكرات توقيف بحق نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين بتهمة ارتكاب "إبادة"
خبر عاجل
2025-10-27
إليكم البرنامج الرسمي لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان...
0
أخبار لبنان
07:33
جولة إعلامية نظمها الجيش في جنوب الليطاني
أخبار لبنان
06:33
توقيع إتفاقية بين المالية ومصارف لإستخدام بطاقات الإئتمان المصرفي في دفع متوجبات المكلفين
أخبار دولية
06:10
اليوم الثاني من زيارة البابا لاون لتركيا... هذه تفاصيله
أخبار لبنان
02:23
باسيل: إنهم يحولون بيروت الى مدينة تمارس فيها الأحكام والأساليب البوليسية فيلاحقون الأوادم ويعفون المرتكبين
أخبار دولية
00:50
ترامب: أميركا طلبت المزيد من قاذفات بي-2
رياضة
14:12
لبنان يفوز على قطر في انطلاق التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة العالم في كرة السلة
تقارير نشرة الاخبار
14:09
"الجمال من أجل حياة أفضل": قصص نساء وجدْن فرصة غيّرت مصيرهن في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
14:03
من طبيب نسائي الى بائع أطفال... وأخيراً خلف القضبان
تقارير نشرة الاخبار
14:01
السحوبات المصرفية الشهرية الى ارتفاع
1
منوعات
13:03
رحيل مفجع للإعلامية المصرية هبة الزياد… توفيت أثناء نومها بعد أشهر من التعرّض للابتزاز
اقتصاد
02:18
جدول جديد لأسعار المحروقات...
حال الطقس
03:24
منخفض جوي يؤثر على لبنان الأحد... أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة
أخبار لبنان
08:49
الـPopemobile المخصصة للبابا لاوون تصل الى مرفأ بيروت
أخبار لبنان
03:22
وزارة الطاقة أصدرت تسعيرة المولدات الخاصة بشهر تشرين الثاني
أخبار لبنان
15:51
رياض سلامة: حكومة الثنائي الشيعي والتيار العوني مسؤولة عن تبعات الانهيار المالي في لبنان
أمن وقضاء
01:05
طوارئ الصحة: 335 شهيدًا و973 جريحًا منذ توقيع إتفاقية وقف الأعمال العدائية
تقارير نشرة الاخبار
14:01
السحوبات المصرفية الشهرية الى ارتفاع
