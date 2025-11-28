الأخبار
البطريرك الراعي لـ"جدل": زيارة البابا تكون تاريخية اذا فعلا ترجم ما سيقوله ونحن بأمس الحاجة الى السلام وعلى اللبنانيين العمل من أجل السلام
2025-11-28 | 20:53
الدفاع المدني السوري: فرقنا لم تتمكن من دخول بيت جن لإسعاف المصابين في ظل إستمرار الإحتلال باستهداف أي حركة
الوكالة الوطنية للإعلام: طيران مسير فوق المنصوري ومجدل زون وزبقين
