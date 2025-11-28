المطران بول روحانا للـLBCI: زيارة البابا لمار شربل في عنايا لها بعد رمزي وفيها أمثولة روحية بأنه يبدأ زيارته بزيارة حج

النائب البطريركي العام على نيابة صربا المارونية المطران بول روحانا للـLBCI: رسالة البابا هي ليقول لنا إنه من أجل أن نعيش بسلام علينا أن نكون من فاعلي السلام