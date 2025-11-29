الأخبار
الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في حقل القليعة - مرجعيون ما بين الساعة 8:00 والساعة 16:00

آخر الأخبار
2025-11-29 | 00:30
مشاهدات عالية
الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في حقل القليعة - مرجعيون ما بين الساعة 8:00 والساعة 16:00
0min
الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في حقل القليعة - مرجعيون ما بين الساعة 8:00 والساعة 16:00

 
 
آخر الأخبار

