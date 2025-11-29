الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
البقاع
13
o
الجنوب
21
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
23
o
متن
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لبنان بقصّة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
22
o
البقاع
13
o
الجنوب
21
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
23
o
متن
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
البابا: كم نحن بحاجة إلى السلام من حولنا ونتمنى أن يتحقق سر الوحدة بين الجميع والديانة أصبحت تُستخدم ذريعة للحروب لذلك نشجع على المعرفة المتبادلة
آخر الأخبار
2025-11-29 | 09:43
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
البابا: كم نحن بحاجة إلى السلام من حولنا ونتمنى أن يتحقق سر الوحدة بين الجميع والديانة أصبحت تُستخدم ذريعة للحروب لذلك نشجع على المعرفة المتبادلة
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
بحاجة
السلام
حولنا
ونتمنى
يتحقق
الوحدة
الجميع
والديانة
أصبحت
تُستخدم
ذريعة
للحروب
المعرفة
المتبادلة
التالي
الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في حقل القليعة - مرجعيون ما بين الساعة 8:00 والساعة 16:00
النائب العام في الرهبانية المارونية الأب جورج حبيقة لـ"جدل": الانفجار مُحتمل في لبنان ولكن حضور البابا لاوون سيخضّ الضمائر ويغيّر المعادلة ولبنان باقٍ وهو عصيّ على الموت
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار دولية
10:46
ماكرون يستقبل زيلينسكي الإثنين في باريس
أخبار دولية
10:46
ماكرون يستقبل زيلينسكي الإثنين في باريس
0
أخبار لبنان
10:35
تدابير السير في اليوم الأوّل لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان
أخبار لبنان
10:35
تدابير السير في اليوم الأوّل لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان
0
آخر الأخبار
10:32
مكتب ماكرون: زيلينسكي سيزور الرئيس الفرنسيّ في باريس الاثنين
آخر الأخبار
10:32
مكتب ماكرون: زيلينسكي سيزور الرئيس الفرنسيّ في باريس الاثنين
0
أخبار لبنان
10:27
قائد الجيش زار وزارة الدفاع الهولندية وقيادة الشرطة العسكرية الملكية
أخبار لبنان
10:27
قائد الجيش زار وزارة الدفاع الهولندية وقيادة الشرطة العسكرية الملكية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
10:32
مكتب ماكرون: زيلينسكي سيزور الرئيس الفرنسيّ في باريس الاثنين
آخر الأخبار
10:32
مكتب ماكرون: زيلينسكي سيزور الرئيس الفرنسيّ في باريس الاثنين
0
أخبار دولية
09:47
البابا: كم نحن بحاجة إلى السلام من حولنا
أخبار دولية
09:47
البابا: كم نحن بحاجة إلى السلام من حولنا
0
آخر الأخبار
09:13
البابا لاون الرابع عشر يترأس القداس الالهيّ في مدرج فولكس فاجن في اسطنبول
آخر الأخبار
09:13
البابا لاون الرابع عشر يترأس القداس الالهيّ في مدرج فولكس فاجن في اسطنبول
0
أمن وقضاء
09:09
الجيش: تجميد مفعول بطاقات تسهيل المرور
أمن وقضاء
09:09
الجيش: تجميد مفعول بطاقات تسهيل المرور
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
دفع الضرائب والرسوم بالبطاقات المصرفية
تقارير نشرة الاخبار
13:47
دفع الضرائب والرسوم بالبطاقات المصرفية
0
أخبار لبنان
2025-11-23
أدرعي: قضينا على المدعو هيثم علي الطبطبائي قائد أركان حزب الله
أخبار لبنان
2025-11-23
أدرعي: قضينا على المدعو هيثم علي الطبطبائي قائد أركان حزب الله
0
آخر الأخبار
08:36
طارق متري للـLBCI: النظام السياسي الطائفي يولد نوع من التنافس بين الطوائف وينتهي بالتقاسم والمحاصصة وطريق هذا النظام مسدود لكن تجاوزه يمكن أن يحصل بطرق عدة
آخر الأخبار
08:36
طارق متري للـLBCI: النظام السياسي الطائفي يولد نوع من التنافس بين الطوائف وينتهي بالتقاسم والمحاصصة وطريق هذا النظام مسدود لكن تجاوزه يمكن أن يحصل بطرق عدة
0
منوعات
2025-11-23
من ملكة جمال إلى راهبة… إليكم قصة "الأخت إيفا" الّتي ضجت العالم
منوعات
2025-11-23
من ملكة جمال إلى راهبة… إليكم قصة "الأخت إيفا" الّتي ضجت العالم
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:48
إن كنتم تبحثون عن مغامرة فدرب الملك تشارلز الثالث في الشوف بانتظاركم
تقارير نشرة الاخبار
14:48
إن كنتم تبحثون عن مغامرة فدرب الملك تشارلز الثالث في الشوف بانتظاركم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
دفع الضرائب والرسوم بالبطاقات المصرفية
تقارير نشرة الاخبار
13:47
دفع الضرائب والرسوم بالبطاقات المصرفية
0
أخبار دولية
13:33
من بيت جن إلى بيروت… تل أبيب تفتح باب المواجهة
أخبار دولية
13:33
من بيت جن إلى بيروت… تل أبيب تفتح باب المواجهة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
الـLBCI في احد انفاق حزب الله: واحد من ١٧٧ في عهدة الجيش وخطة "درع الجنوب" مستمرة
تقارير نشرة الاخبار
13:29
الـLBCI في احد انفاق حزب الله: واحد من ١٧٧ في عهدة الجيش وخطة "درع الجنوب" مستمرة
0
رياضة
13:28
بشرى سارة لمحبي كرة السلة اللبنانية: مباراة قطر - لبنان الاحد حصريا على شاشة الـLBCI
رياضة
13:28
بشرى سارة لمحبي كرة السلة اللبنانية: مباراة قطر - لبنان الاحد حصريا على شاشة الـLBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
مجمع نيقيا… لحظة غيّرت المسيحية والبابا يستعيد صداها اليوم
تقارير نشرة الاخبار
13:17
مجمع نيقيا… لحظة غيّرت المسيحية والبابا يستعيد صداها اليوم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
هكذا يقرأ المدبر العام للرهبانية المارونية المريمية لقاءات البابا في اليوم الثاني على المستوى الشعبي...
تقارير نشرة الاخبار
13:16
هكذا يقرأ المدبر العام للرهبانية المارونية المريمية لقاءات البابا في اليوم الثاني على المستوى الشعبي...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
من إسطنبول إلى إزنيق: رحلة روحية تعيد وصل الماضي بالحاضر
تقارير نشرة الاخبار
13:15
من إسطنبول إلى إزنيق: رحلة روحية تعيد وصل الماضي بالحاضر
0
أخبار لبنان
13:15
قرى حدودية جنوبية بعد عام من الاتفاق: لاعودة ولا اعمار ونقاط محتلة
أخبار لبنان
13:15
قرى حدودية جنوبية بعد عام من الاتفاق: لاعودة ولا اعمار ونقاط محتلة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
02:24
وزارة الداخلية: منع سير الشاحنات في محافظتي بيروت وجبل لبنان من الساعة 8:30 صباح الأحد وحتى الثلاثاء
أخبار لبنان
02:24
وزارة الداخلية: منع سير الشاحنات في محافظتي بيروت وجبل لبنان من الساعة 8:30 صباح الأحد وحتى الثلاثاء
2
أخبار لبنان
10:35
تدابير السير في اليوم الأوّل لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان
أخبار لبنان
10:35
تدابير السير في اليوم الأوّل لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان
3
خبر عاجل
12:17
قاسم: حاضرون للنقاش السياسي بشأن السلاح والبحث باستراتيجية دفاعية ولكن ليس تحت الضغط الإسرائيلي وليس من خلال إلغاء الاتفاق الموجود
خبر عاجل
12:17
قاسم: حاضرون للنقاش السياسي بشأن السلاح والبحث باستراتيجية دفاعية ولكن ليس تحت الضغط الإسرائيلي وليس من خلال إلغاء الاتفاق الموجود
4
خبر عاجل
14:21
مصادر غربية للـLBCI: الموفدة الأميركية مورغان أورتيغاس تتوجّه إلى تل أبيب الأسبوع المقبل قبل وصولها الى لبنان والمصادر تؤكد أن النقاش مع الجانب الاسرائيلي سيركّز على الشق العسكري
خبر عاجل
14:21
مصادر غربية للـLBCI: الموفدة الأميركية مورغان أورتيغاس تتوجّه إلى تل أبيب الأسبوع المقبل قبل وصولها الى لبنان والمصادر تؤكد أن النقاش مع الجانب الاسرائيلي سيركّز على الشق العسكري
5
حال الطقس
00:53
لبنان يتأثر بمنخفص جوي غدًا...
حال الطقس
00:53
لبنان يتأثر بمنخفص جوي غدًا...
6
خبر عاجل
05:27
السفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى لهآرتس: تفكيك سلاح حزب لله والتنظيمات الإرهابية الأخرى خطوة أساسية لضمان السلام
خبر عاجل
05:27
السفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى لهآرتس: تفكيك سلاح حزب لله والتنظيمات الإرهابية الأخرى خطوة أساسية لضمان السلام
7
خبر عاجل
05:33
السفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى لهآرتس: إسرائيل تقدر بنفسها احتياجاتها الأمنية وتتخذ كل الخطوات التي تراها مناسبة للدفاع عن مواطنيها وهي ليست بحاجة لإذن واشنطن للدفاع عن نفسها
خبر عاجل
05:33
السفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى لهآرتس: إسرائيل تقدر بنفسها احتياجاتها الأمنية وتتخذ كل الخطوات التي تراها مناسبة للدفاع عن مواطنيها وهي ليست بحاجة لإذن واشنطن للدفاع عن نفسها
8
اسرار
23:52
أسرار الصحف 29-11-2025
اسرار
23:52
أسرار الصحف 29-11-2025
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More