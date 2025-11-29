البابا: كم نحن بحاجة إلى السلام من حولنا

أكّد البابا لاون الرابع عشر حاجة العالم إلى السلام.



وتمنى، خلال احتفاله بالذبيحة الالهية في مدرج فولكس فاغن في اسطنبول، أن يتحقق سر الوحدة بين الجميع.



ولفت إلى أنّ الديانة أصبحت تُستخدم ذريعة للحروب لذلك دعا الجميع إلى اعتماد "المعرفة المتبادلة".