البابا لاوون الرابع عشر يترأس القداس الإلهي في كنيسة القديس جاورجيوس البطريركية في اسطنبول

التحكم المروري: ٤ جرحى نتيجة تصادم بين ٣ مركبات على أوتوستراد الدامور باتجاه بيروت

التحكم المروري: يطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة على كل الطرقات بسبب تساقط الأمطار التي تتسبب بانزلاقات وصدامات مرورية وذلك حرصا على السلامة العامة