التحكم المروري: تجمع للمياه عند تقاطع الشيفروليه - فرن الشباك وتم التواصل مع المعنيين للمعالجة

البابا لاون: سوء فهم حصل في الماضي بالصراعات بين مسيحيي الكنائس المختلفة ولا تزال هناك عقبات تمنعنا من أن نكون في شركة كاملة ولكن لا يمكننا أن نتوقف عن اعتبار أنفسنا إخوة وأخوات في المسيح وأن نحب بعضنا بعضا بناء على ذلك