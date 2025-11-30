الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
البقاع
11
o
الجنوب
22
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
22
o
متن
22
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
22
o
البقاع
11
o
الجنوب
22
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
22
o
متن
22
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وزير الخارجية التركي: على المجتمع الدولي القيام بواجباته لوقف الهجمات الإسرائيلية على سوريا
آخر الأخبار
2025-11-30 | 06:28
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
وزير الخارجية التركي: على المجتمع الدولي القيام بواجباته لوقف الهجمات الإسرائيلية على سوريا
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الخارجية
التركي:
المجتمع
الدولي
القيام
بواجباته
الهجمات
الإسرائيلية
سوريا
التالي
البابا لاون ينهي زيارته لتركيا ويستقل الطائرة التي ستقلّه إلى لبنان
وزير الخارجية الإيراني: يجب وقف الهجمات الإسرائيلية على لبنان وسوريا
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
09:27
موكب الرئيس عون يغادر المطار متوجهًا إلى القصر الجمهوري في بعبدا
آخر الأخبار
09:27
موكب الرئيس عون يغادر المطار متوجهًا إلى القصر الجمهوري في بعبدا
0
آخر الأخبار
09:20
لقاء رئاسي ورسمي يجمع البابا لاوون الرابع عشر بكبار المسؤولين في قاعة الشرف في المطار
آخر الأخبار
09:20
لقاء رئاسي ورسمي يجمع البابا لاوون الرابع عشر بكبار المسؤولين في قاعة الشرف في المطار
0
أخبار لبنان
09:07
بالفيديو والصور: البابا لاون في لبنان... ومراسم استقبال رسمية في مطار بيروت
أخبار لبنان
09:07
بالفيديو والصور: البابا لاون في لبنان... ومراسم استقبال رسمية في مطار بيروت
0
آخر الأخبار
08:57
دخول البابا لاوون إلى منصة الإستقبال الرسمية على وقع موسيقى الجيش اللبناني
آخر الأخبار
08:57
دخول البابا لاوون إلى منصة الإستقبال الرسمية على وقع موسيقى الجيش اللبناني
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
09:27
موكب الرئيس عون يغادر المطار متوجهًا إلى القصر الجمهوري في بعبدا
آخر الأخبار
09:27
موكب الرئيس عون يغادر المطار متوجهًا إلى القصر الجمهوري في بعبدا
0
آخر الأخبار
09:20
لقاء رئاسي ورسمي يجمع البابا لاوون الرابع عشر بكبار المسؤولين في قاعة الشرف في المطار
آخر الأخبار
09:20
لقاء رئاسي ورسمي يجمع البابا لاوون الرابع عشر بكبار المسؤولين في قاعة الشرف في المطار
0
آخر الأخبار
08:57
دخول البابا لاوون إلى منصة الإستقبال الرسمية على وقع موسيقى الجيش اللبناني
آخر الأخبار
08:57
دخول البابا لاوون إلى منصة الإستقبال الرسمية على وقع موسيقى الجيش اللبناني
0
آخر الأخبار
08:51
طائرة البابا لاون تحط في مطار بيروت والبواخر تطلق الزمامير...
آخر الأخبار
08:51
طائرة البابا لاون تحط في مطار بيروت والبواخر تطلق الزمامير...
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2025-11-26
شعبة المعلومات كشفت ملابسات جريمة قتل في مخيّم شاتيلا ذهبت ضحيّتها سيدة
أمن وقضاء
2025-11-26
شعبة المعلومات كشفت ملابسات جريمة قتل في مخيّم شاتيلا ذهبت ضحيّتها سيدة
0
أمن وقضاء
2025-09-25
في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الأمينين العامين للحزب... الأنظار إلى الروشة
أمن وقضاء
2025-09-25
في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الأمينين العامين للحزب... الأنظار إلى الروشة
0
أخبار لبنان
2025-11-14
إليكم جدول أسعار المحروقات..
أخبار لبنان
2025-11-14
إليكم جدول أسعار المحروقات..
0
أخبار دولية
2025-11-05
زهران ممداني يفوز بمنصب رئيس بلدية نيويورك
أخبار دولية
2025-11-05
زهران ممداني يفوز بمنصب رئيس بلدية نيويورك
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
09:07
بالفيديو والصور: البابا لاون في لبنان... ومراسم استقبال رسمية في مطار بيروت
أخبار لبنان
09:07
بالفيديو والصور: البابا لاون في لبنان... ومراسم استقبال رسمية في مطار بيروت
0
آخر الأخبار
08:51
طائرة البابا لاون تحط في مطار بيروت والبواخر تطلق الزمامير...
آخر الأخبار
08:51
طائرة البابا لاون تحط في مطار بيروت والبواخر تطلق الزمامير...
0
أخبار لبنان
07:43
اكتمال استعدادات المطار قبيل وصول البابا لاون... إليكم الصورة
أخبار لبنان
07:43
اكتمال استعدادات المطار قبيل وصول البابا لاون... إليكم الصورة
0
أخبار لبنان
07:36
البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان للـLBCI: زيارة البابا للبنان "فريدة جدا"
أخبار لبنان
07:36
البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان للـLBCI: زيارة البابا للبنان "فريدة جدا"
0
أخبار لبنان
06:22
لبنان ينتظر البابا لاون... إليكم الصورة من المطار
أخبار لبنان
06:22
لبنان ينتظر البابا لاون... إليكم الصورة من المطار
0
أخبار لبنان
06:12
القصر الجمهوري يستعد لاستقبال البابا لاون... والـLBCI تواكب التحضيرات الأخيرة
أخبار لبنان
06:12
القصر الجمهوري يستعد لاستقبال البابا لاون... والـLBCI تواكب التحضيرات الأخيرة
0
أخبار لبنان
04:59
أكثر من ١٢٠٠ إعلامي من لبنان والعالم سيواكبون زيارة البابا… إليكم التفاصيل
أخبار لبنان
04:59
أكثر من ١٢٠٠ إعلامي من لبنان والعالم سيواكبون زيارة البابا… إليكم التفاصيل
0
آخر الأخبار
01:30
وصول البابا لاوون الرابع عشر الى الكاتدرائية الأرمنية الرسولية في اسطنبول
آخر الأخبار
01:30
وصول البابا لاوون الرابع عشر الى الكاتدرائية الأرمنية الرسولية في اسطنبول
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
في إطار مهرجان بيروت ترنم... العاصمة على موعد الآن مع أمسية موسيقية كلاسيكية
تقارير نشرة الاخبار
13:47
في إطار مهرجان بيروت ترنم... العاصمة على موعد الآن مع أمسية موسيقية كلاسيكية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
10:35
تدابير السير في اليوم الأوّل لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان
أخبار لبنان
10:35
تدابير السير في اليوم الأوّل لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان
2
حال الطقس
02:57
أمطار غزيرة وانخفاض بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس
حال الطقس
02:57
أمطار غزيرة وانخفاض بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس
3
خبر عاجل
12:49
وسائل إعلام إيرانية: إطلاق صواريخ باليستية من إيران تجاه مواقع في شمال العراق يقال إنها تابعة للموساد
خبر عاجل
12:49
وسائل إعلام إيرانية: إطلاق صواريخ باليستية من إيران تجاه مواقع في شمال العراق يقال إنها تابعة للموساد
4
خبر عاجل
13:41
هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل أبلغت الحكومة اللبنانية أنها إذا لم تعمل ضد حزب الله فإنها ستوسع من هجماتها
خبر عاجل
13:41
هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل أبلغت الحكومة اللبنانية أنها إذا لم تعمل ضد حزب الله فإنها ستوسع من هجماتها
5
خبر عاجل
13:44
هيئة البث الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي عدل إجراءاته العسكرية بما يتلاءم مع زيارة البابا المقررة إلى بيروت
خبر عاجل
13:44
هيئة البث الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي عدل إجراءاته العسكرية بما يتلاءم مع زيارة البابا المقررة إلى بيروت
6
أمن وقضاء
04:39
الجيش: إطلاق عدد من قذائف المدفعية الخلبية لدى وصول البابا لاون
أمن وقضاء
04:39
الجيش: إطلاق عدد من قذائف المدفعية الخلبية لدى وصول البابا لاون
7
خبر عاجل
13:37
مصدر في حرس الثورة الإسلامية للميادين: لا صحة للأنباء التي تتحدث عن إطلاق صواريخ بالستية إيرانية نحو شمال العراق فهذه الشائعات تروجها منصات إعلامية تابعة لإسرائيل
خبر عاجل
13:37
مصدر في حرس الثورة الإسلامية للميادين: لا صحة للأنباء التي تتحدث عن إطلاق صواريخ بالستية إيرانية نحو شمال العراق فهذه الشائعات تروجها منصات إعلامية تابعة لإسرائيل
8
أخبار لبنان
04:13
تعديل بعض أحكام قرار منع سير الشاحنات في محافظتي بيروت وجبل لبنان خلال زيارة البابا
أخبار لبنان
04:13
تعديل بعض أحكام قرار منع سير الشاحنات في محافظتي بيروت وجبل لبنان خلال زيارة البابا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More