إقلاع طائرة البابا لاون من مطار إسطنبول متوجهة الى بيروت

بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان للـLBCI: زيارة البابا بالنسبة الى لبنان هي زيارة فريدة جدا لأن لبنان يمثل في هذا الشرق البلد الذي يجمع الكلّ أديانا وطوائفَ وقوميات