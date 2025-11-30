الأخبار
بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان للـLBCI: زيارة البابا بالنسبة الى لبنان هي زيارة فريدة جدا لأن لبنان يمثل في هذا الشرق البلد الذي يجمع الكلّ أديانا وطوائفَ وقوميات

2025-11-30 | 07:15
بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان للـLBCI: زيارة البابا بالنسبة الى لبنان هي زيارة فريدة جدا لأن لبنان يمثل في هذا الشرق البلد الذي يجمع الكلّ أديانا وطوائفَ وقوميات

 
 
بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان: الوحدة بين المسيحيين تأتي من خلال الصلاة والايمان وزيارة البابا ستحرك الضمائر لدى المسيحيين والمسلمين أيضا وتقول ”كفى انقسامات“
إقلاع طائرة البابا لاون من مطار إسطنبول متوجهة الى بيروت
آخر الأخبار

LBCI
آخر الأخبار
09:27

موكب الرئيس عون يغادر المطار متوجهًا إلى القصر الجمهوري في بعبدا

LBCI
آخر الأخبار
09:20

لقاء رئاسي ورسمي يجمع البابا لاوون الرابع عشر بكبار المسؤولين في قاعة الشرف في المطار

LBCI
أخبار لبنان
09:07

بالفيديو والصور: البابا لاون في لبنان... ومراسم استقبال رسمية في مطار بيروت

LBCI
آخر الأخبار
08:57

دخول البابا لاوون إلى منصة الإستقبال الرسمية على وقع موسيقى الجيش اللبناني

LBCI
آخر الأخبار
09:27

موكب الرئيس عون يغادر المطار متوجهًا إلى القصر الجمهوري في بعبدا

LBCI
آخر الأخبار
09:20

لقاء رئاسي ورسمي يجمع البابا لاوون الرابع عشر بكبار المسؤولين في قاعة الشرف في المطار

LBCI
آخر الأخبار
08:57

دخول البابا لاوون إلى منصة الإستقبال الرسمية على وقع موسيقى الجيش اللبناني

LBCI
آخر الأخبار
08:51

طائرة البابا لاون تحط في مطار بيروت والبواخر تطلق الزمامير...

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-27

الضابطة الجمركية في البقاع تضبط كميات من المعسّل المهرَّب بعد مطاردة وإطلاق نار

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-08

رئيس مجلس إدارة مرفأ بيروت: تسجيل رقم قياسيّ جديد لمرفأ بيروت

LBCI
آخر الأخبار
2025-11-28

التحكم المروري: نذكر المواطنين بأنه سيتم تحويل الطريق البحرية لتصبح من بيروت بإتجاه جونية إعتبارا من الساعة ١١:٠٠ لغاية الساعة ٢٣:٠٠

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-01

وزارة الخارجيّة عن الأوضاع في مالي: نتواصل مع الجالية اللبنانية لتقديم الدعم الممكن

LBCI
أخبار لبنان
09:07

بالفيديو والصور: البابا لاون في لبنان... ومراسم استقبال رسمية في مطار بيروت

LBCI
آخر الأخبار
08:51

طائرة البابا لاون تحط في مطار بيروت والبواخر تطلق الزمامير...

LBCI
أخبار لبنان
07:43

اكتمال استعدادات المطار قبيل وصول البابا لاون... إليكم الصورة

LBCI
أخبار لبنان
07:36

البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان للـLBCI: زيارة البابا للبنان "فريدة جدا"

LBCI
أخبار لبنان
06:22

لبنان ينتظر البابا لاون... إليكم الصورة من المطار

LBCI
أخبار لبنان
06:12

القصر الجمهوري يستعد لاستقبال البابا لاون... والـLBCI تواكب التحضيرات الأخيرة

LBCI
أخبار لبنان
04:59

أكثر من ١٢٠٠ إعلامي من لبنان والعالم سيواكبون زيارة البابا… إليكم التفاصيل

LBCI
آخر الأخبار
01:30

وصول البابا لاوون الرابع عشر الى الكاتدرائية الأرمنية الرسولية في اسطنبول

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

في إطار مهرجان بيروت ترنم... العاصمة على موعد الآن مع أمسية موسيقية كلاسيكية

LBCI
أخبار لبنان
10:35

تدابير السير في اليوم الأوّل لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان

LBCI
حال الطقس
02:57

أمطار غزيرة وانخفاض بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس

LBCI
خبر عاجل
12:49

وسائل إعلام إيرانية: إطلاق صواريخ باليستية من إيران تجاه مواقع في شمال العراق يقال إنها تابعة للموساد

LBCI
خبر عاجل
13:41

هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل أبلغت الحكومة اللبنانية أنها إذا لم تعمل ضد حزب الله فإنها ستوسع من هجماتها

LBCI
خبر عاجل
13:44

هيئة البث الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي عدل إجراءاته العسكرية بما يتلاءم مع زيارة البابا المقررة إلى بيروت

LBCI
أمن وقضاء
04:39

الجيش: إطلاق عدد من قذائف المدفعية الخلبية لدى وصول البابا لاون

LBCI
خبر عاجل
13:37

مصدر في حرس الثورة الإسلامية للميادين: لا صحة للأنباء التي تتحدث عن إطلاق صواريخ بالستية إيرانية نحو شمال العراق فهذه الشائعات تروجها منصات إعلامية تابعة لإسرائيل

LBCI
أخبار لبنان
04:13

تعديل بعض أحكام قرار منع سير الشاحنات في محافظتي بيروت وجبل لبنان خلال زيارة البابا

