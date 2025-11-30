بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان: الوحدة بين المسيحيين تأتي من خلال الصلاة والايمان وزيارة البابا ستحرك الضمائر لدى المسيحيين والمسلمين أيضا وتقول ”كفى انقسامات“

شيخ العقل سامي ابي المني للـLBCI: كلنا كلبنانيين أكثرية والدولة التي تجمع الجميع ولبنان جميل بجمال التنوع الروحي الذي فيه

بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان للـLBCI: زيارة البابا بالنسبة الى لبنان هي زيارة فريدة جدا لأن لبنان يمثل في هذا الشرق البلد الذي يجمع الكلّ أديانا وطوائفَ وقوميات