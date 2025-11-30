0min

البابا لاون: أود أن أشدد على الدور الأساسي للنساء في التزامهن الدؤوب والصابر للحفاظ على السلام وبنائه ولا ننس أن للنساء قدرة خاصة على صنع السلام لأنهن يحسن حفظ الروابط العميقة وتطويرها بالحياة وبين الأشخاص ومع الأماكن وإن مشاركتهن في الحياة الاجتماعية والسياسية وفي حياة جماعاتهن الدينية آخذين بالحسبان الطاقة الشبابية التي لديهن هي في العالم كله عنصر من عناصر التجدد الحقيقي

