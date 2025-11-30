البابا لاون الرابع عشر من قصر بعبدا: هناك جراح شخصية وجماعية تتطلب مداواتها سنوات طويلة وفي بعض الأحيان تتطلب أجيالا بكاملها في حال لم تعالج فوراً

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك