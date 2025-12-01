النائب علي فياض للـLBCI: المصالحة التي تكلم عليها البابا استوقفتني بالمعنى الإيجابيّ لأنّها كمسار عليها أن تتحوّل إلى إصلاح

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك