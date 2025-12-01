الأخبار
English
البطريرك مار اغناطيوس افرام الثاني بطريرك انطاكيا وسائر المشرق والرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الارثوذكسية في العالم: تلاقي الاديان قادر أن يبعث الرجاء في زمن أثقلته الصعاب وليجعل الرب زيارتكم اشراقة جديدة تبدد الخوف وتوقظ الرجاء في النفوس
آخر الأخبار
2025-12-01 | 10:09
مشاهدات عالية
0
min
البطريرك مار اغناطيوس افرام الثاني بطريرك انطاكيا وسائر المشرق والرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الارثوذكسية في العالم: تلاقي الاديان قادر أن يبعث الرجاء في زمن أثقلته الصعاب وليجعل الرب زيارتكم اشراقة جديدة تبدد الخوف وتوقظ الرجاء في النفوس
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
آخر الأخبار
آخر الأخبار
12:30
مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: نتنياهو تحدث مع ترامب الذي دعاه إلى زيارة البيت الأبيض في المستقبل القريب
0
0
0
آخر الأخبار
12:30
مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: نتنياهو تحدث مع ترامب الذي دعاه إلى زيارة البيت الأبيض في المستقبل القريب
0
0
0
آخر الأخبار
2025-11-10
الخارجية السورية: عقد اجتماع بين وزير الخارجية الأميركي ونظيريه السوري والتركي في واشنطن
0
0
0
أخبار لبنان
05:35
وسط التصفيق وهتافات المؤمنين… البابا لاون: سلام المسيح!
0
0
0
0
0
0
0
0
1
خبر عاجل
13:36
تابعوا في هذه اللحظات مباراة لبنان وقطر مباشرةً عبر الـLBCI والـLB2
2
3
4
5
6
7
8
